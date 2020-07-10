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Fulton, MD
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11385 LIBERTY STREET
Last updated June 2 2020 at 10:20 AM

11385 LIBERTY STREET

11385 Liberty Street · No Longer Available
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Location

11385 Liberty Street, Fulton, MD 20759

Amenities

garage
pool
tennis court
ice maker
carpet
range
Unit Amenities
carpet
ice maker
oven
range
refrigerator
Property Amenities
parking
pool
garage
tennis court
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 11385 LIBERTY STREET have any available units?
11385 LIBERTY STREET doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Fulton, MD.
What amenities does 11385 LIBERTY STREET have?
Some of 11385 LIBERTY STREET's amenities include garage, pool, and tennis court. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 11385 LIBERTY STREET currently offering any rent specials?
11385 LIBERTY STREET is not currently offering any rent specials.
Is 11385 LIBERTY STREET pet-friendly?
No, 11385 LIBERTY STREET is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Fulton.
Does 11385 LIBERTY STREET offer parking?
Yes, 11385 LIBERTY STREET offers parking.
Does 11385 LIBERTY STREET have units with washers and dryers?
No, 11385 LIBERTY STREET does not offer units with in unit laundry.
Does 11385 LIBERTY STREET have a pool?
Yes, 11385 LIBERTY STREET has a pool.
Does 11385 LIBERTY STREET have accessible units?
No, 11385 LIBERTY STREET does not have accessible units.
Does 11385 LIBERTY STREET have units with dishwashers?
No, 11385 LIBERTY STREET does not have units with dishwashers.
Does 11385 LIBERTY STREET have units with air conditioning?
No, 11385 LIBERTY STREET does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.
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