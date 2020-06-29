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Edgewood, MD
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3067 RAKING LEAF DRIVE
Last updated April 2 2020 at 11:37 PM

3067 RAKING LEAF DRIVE

3067 Raking Leaf Drive · No Longer Available
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Location

3067 Raking Leaf Drive, Edgewood, MD 21009

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
stainless steel
ceiling fan
ice maker
Unit Amenities
bathtub
ceiling fan
dishwasher
ice maker
in unit laundry
microwave
oven
patio / balcony
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3067 RAKING LEAF DRIVE have any available units?
3067 RAKING LEAF DRIVE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Edgewood, MD.
What amenities does 3067 RAKING LEAF DRIVE have?
Some of 3067 RAKING LEAF DRIVE's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3067 RAKING LEAF DRIVE currently offering any rent specials?
3067 RAKING LEAF DRIVE is not currently offering any rent specials.
Is 3067 RAKING LEAF DRIVE pet-friendly?
No, 3067 RAKING LEAF DRIVE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Edgewood.
Does 3067 RAKING LEAF DRIVE offer parking?
No, 3067 RAKING LEAF DRIVE does not offer parking.
Does 3067 RAKING LEAF DRIVE have units with washers and dryers?
Yes, 3067 RAKING LEAF DRIVE offers units with in unit laundry.
Does 3067 RAKING LEAF DRIVE have a pool?
No, 3067 RAKING LEAF DRIVE does not have a pool.
Does 3067 RAKING LEAF DRIVE have accessible units?
No, 3067 RAKING LEAF DRIVE does not have accessible units.
Does 3067 RAKING LEAF DRIVE have units with dishwashers?
Yes, 3067 RAKING LEAF DRIVE has units with dishwashers.
Does 3067 RAKING LEAF DRIVE have units with air conditioning?
No, 3067 RAKING LEAF DRIVE does not have units with air conditioning.
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