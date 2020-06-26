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Crofton, MD
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1720 DRYDEN WAY
Last updated August 17 2019 at 12:26 PM

1720 DRYDEN WAY

1720 Dryden Way · No Longer Available
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Location

1720 Dryden Way, Crofton, MD 21114

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
pet friendly
parking
Unit Amenities
air conditioning
carpet
dishwasher
fireplace
hardwood floors
ice maker
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
courtyard
parking
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
TOTALLY RENOVATED TOWNHOME*3 LEVELS*PRIVATE SECLUDED,CEDAR FENCE COURTYARD BACKING TO WOODS*UPDATED HVAC*REMODELED KITCHEN WITH STEEL APPLIANCES+UPDATED BATHROOMS*UPDATED ROOF,VINYL SIDING,THERMAL WINDOWS,INTERIOR DOORS,HARDWOOD FLOORS,BERBER CARPETING LOWER LEVEL*WOOD BURNING FIREPLACE*CENTRAL VAC*GREAT LOCATION*NO SMOKING*IMMEDIATE OCCUPANCY*PRISTINE*PETS CASE BY CASE*RESERVED PARKING*FRESHLY PAINTED+EXTENSIVE INTERIOR MILL WORK*OWNER AGENT*NEW PAVER PATIO WITH NEW CEDAR FENCE*TOTALLY RENOVATED PRISTINE TOWN HOME WITH GREAT LOCATION*SHOW AND YOU WILL LEASE*

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: Street.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1720 DRYDEN WAY have any available units?
1720 DRYDEN WAY doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Crofton, MD.
What amenities does 1720 DRYDEN WAY have?
Some of 1720 DRYDEN WAY's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1720 DRYDEN WAY currently offering any rent specials?
1720 DRYDEN WAY is not currently offering any rent specials.
Is 1720 DRYDEN WAY pet-friendly?
Yes, 1720 DRYDEN WAY is pet friendly.
Does 1720 DRYDEN WAY offer parking?
Yes, 1720 DRYDEN WAY offers parking.
Does 1720 DRYDEN WAY have units with washers and dryers?
Yes, 1720 DRYDEN WAY offers units with in unit laundry.
Does 1720 DRYDEN WAY have a pool?
No, 1720 DRYDEN WAY does not have a pool.
Does 1720 DRYDEN WAY have accessible units?
No, 1720 DRYDEN WAY does not have accessible units.
Does 1720 DRYDEN WAY have units with dishwashers?
Yes, 1720 DRYDEN WAY has units with dishwashers.
Does 1720 DRYDEN WAY have units with air conditioning?
Yes, 1720 DRYDEN WAY has units with air conditioning.
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