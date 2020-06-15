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Cockeysville, MD
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545 ENSEMBLE COURT
Last updated May 12 2020 at 12:16 AM

545 ENSEMBLE COURT

545 Ensemble Court · (410) 931-9000
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Location

545 Ensemble Court, Cockeysville, MD 21030

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 2 Bed · Avail. now

$2,000

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2 Bed · 3 Bath · 1769 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
garage
Unit Amenities
bathtub
dishwasher
fireplace
granite counters
hardwood floors
ice maker
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
internet cafe
gym
parking
pool
garage
media room
tennis court
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 545 ENSEMBLE COURT have any available units?
545 ENSEMBLE COURT has a unit available for $2,000 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Cockeysville, MD?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Cockeysville Rent Report.
What amenities does 545 ENSEMBLE COURT have?
Some of 545 ENSEMBLE COURT's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 545 ENSEMBLE COURT currently offering any rent specials?
545 ENSEMBLE COURT isn't currently offering any rent specials.
Is 545 ENSEMBLE COURT pet-friendly?
No, 545 ENSEMBLE COURT is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Cockeysville.
Does 545 ENSEMBLE COURT offer parking?
Yes, 545 ENSEMBLE COURT does offer parking.
Does 545 ENSEMBLE COURT have units with washers and dryers?
Yes, 545 ENSEMBLE COURT offers units with in unit laundry.
Does 545 ENSEMBLE COURT have a pool?
Yes, 545 ENSEMBLE COURT has a pool.
Does 545 ENSEMBLE COURT have accessible units?
No, 545 ENSEMBLE COURT does not have accessible units.
Does 545 ENSEMBLE COURT have units with dishwashers?
Yes, 545 ENSEMBLE COURT has units with dishwashers.
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