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Cloverly, MD
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409 WOMPATUCK COURT
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

409 WOMPATUCK COURT

409 Wompatuck Ct · No Longer Available
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Location

409 Wompatuck Ct, Cloverly, MD 20905

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
pet friendly
Unit Amenities
carpet
dishwasher
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
microwave
patio / balcony
recently renovated
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
RARELY AVAILABLE COLONIAL IN THIS COMMUNITY. NEWER KITCHEN APPLIANCES. GRANITE COUNTER TOPS. SEPARATE LIVING AND DINING ROOMS. HARDWOOD FLOORS MAIN LEVEL, STAIRS,AND UPPER LEVEL HALLWAY. NEWER CARPET IN UPPER LEVEL BEDROOMS. UPDATED BATHROOMS. FULLY FINISHED BASEMENT WITH CORE TEC+ FLOORING. MULTI-LEVEL DECK FOR ENTERTAINING. LARGE FENCED BACK YARD WITH STORAGE SHED. CLOSE TO ICC. SMALL PETS ALLOWED (CASE BY CASE). TENANT IS RESPONSIBLE FOR FROZEN WATER PIPE DAMAGE, GUTTER CLEANING, LAWN/ TREE / SHRUB CARE,FILTERS, ALL UTILITIES.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: None, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 409 WOMPATUCK COURT have any available units?
409 WOMPATUCK COURT doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Cloverly, MD.
What amenities does 409 WOMPATUCK COURT have?
Some of 409 WOMPATUCK COURT's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 409 WOMPATUCK COURT currently offering any rent specials?
409 WOMPATUCK COURT is not currently offering any rent specials.
Is 409 WOMPATUCK COURT pet-friendly?
Yes, 409 WOMPATUCK COURT is pet friendly.
Does 409 WOMPATUCK COURT offer parking?
No, 409 WOMPATUCK COURT does not offer parking.
Does 409 WOMPATUCK COURT have units with washers and dryers?
Yes, 409 WOMPATUCK COURT offers units with in unit laundry.
Does 409 WOMPATUCK COURT have a pool?
No, 409 WOMPATUCK COURT does not have a pool.
Does 409 WOMPATUCK COURT have accessible units?
No, 409 WOMPATUCK COURT does not have accessible units.
Does 409 WOMPATUCK COURT have units with dishwashers?
Yes, 409 WOMPATUCK COURT has units with dishwashers.
Does 409 WOMPATUCK COURT have units with air conditioning?
No, 409 WOMPATUCK COURT does not have units with air conditioning.
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How much should you be paying for rent?

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