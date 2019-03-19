409 WOMPATUCK COURT

Amenities
RARELY AVAILABLE COLONIAL IN THIS COMMUNITY. NEWER KITCHEN APPLIANCES. GRANITE COUNTER TOPS. SEPARATE LIVING AND DINING ROOMS. HARDWOOD FLOORS MAIN LEVEL, STAIRS,AND UPPER LEVEL HALLWAY. NEWER CARPET IN UPPER LEVEL BEDROOMS. UPDATED BATHROOMS. FULLY FINISHED BASEMENT WITH CORE TEC+ FLOORING. MULTI-LEVEL DECK FOR ENTERTAINING. LARGE FENCED BACK YARD WITH STORAGE SHED. CLOSE TO ICC. SMALL PETS ALLOWED (CASE BY CASE). TENANT IS RESPONSIBLE FOR FROZEN WATER PIPE DAMAGE, GUTTER CLEANING, LAWN/ TREE / SHRUB CARE,FILTERS, ALL UTILITIES.