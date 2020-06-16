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Bethesda, MD
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5101 RIVER ROAD
Last updated May 12 2020 at 4:14 AM

5101 RIVER ROAD

5101 River Road · (301) 718-0010
COVID-19 Update
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Location

5101 River Road, Bethesda, MD 20816

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

1 Bedroom

Unit 1512 · Avail. now

$1,850

Click to see floorplan

1 Bed · 1 Bath · 1026 sqft

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Amenities

patio / balcony
hardwood floors
garage
recently renovated
walk in closets
elevator
Unit Amenities
extra storage
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patio / balcony
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
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garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions

Does 5101 RIVER ROAD have any available units?
5101 RIVER ROAD has a unit available for $1,850 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 5101 RIVER ROAD have?
Some of 5101 RIVER ROAD's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 5101 RIVER ROAD currently offering any rent specials?
5101 RIVER ROAD isn't currently offering any rent specials.
Is 5101 RIVER ROAD pet-friendly?
No, 5101 RIVER ROAD is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Bethesda.
Does 5101 RIVER ROAD offer parking?
Yes, 5101 RIVER ROAD does offer parking.
Does 5101 RIVER ROAD have units with washers and dryers?
No, 5101 RIVER ROAD does not offer units with in unit laundry.
Does 5101 RIVER ROAD have a pool?
No, 5101 RIVER ROAD does not have a pool.
Does 5101 RIVER ROAD have accessible units?
No, 5101 RIVER ROAD does not have accessible units.
Does 5101 RIVER ROAD have units with dishwashers?
No, 5101 RIVER ROAD does not have units with dishwashers.
Does 5101 RIVER ROAD have units with air conditioning?
No, 5101 RIVER ROAD does not have units with air conditioning.

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