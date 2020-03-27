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Bel Air South, MD
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2522 MERRICK COURT
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

2522 MERRICK COURT

2522 Merrick Court · No Longer Available
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Location

2522 Merrick Court, Bel Air South, MD 21009

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
walk in closets
carpet
range
Unit Amenities
carpet
dishwasher
in unit laundry
oven
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
"MOVE IN READY" FRESHLY PAINTED, ALL NEW CARPET THRU IN ALL ROOMS. ADDITIONAL FEATURES INCLUDE 3 BEDROOMS, 1 1/2 BATHS, DUAL ENTRY BATHROOM FROM HALLWAY AND MASTER BEDROOM. SLIDERS OFF DINING ROOM TO DECK AND FENCED REAR YARD BACKING TO TREES. LARGE STORAGE AREA IN LL PLUS LAUNDRY AREA. FAMILY ROOM IN LL FEATURING NEW BERBER CARPET AND ADDITIONAL LARGE WALK-IN CLOSET FOR STORAGE. HOME IS MOVE IN READY. MUST USE STREETT HOPKINS APPLICATION. SORRY NO PETS ALLOWED. CALL LISTING AGENT FOR MORE DETAILS IF NEEDED. LISTING AGENT IS OWNER.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2522 MERRICK COURT have any available units?
2522 MERRICK COURT doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Bel Air South, MD.
What amenities does 2522 MERRICK COURT have?
Some of 2522 MERRICK COURT's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2522 MERRICK COURT currently offering any rent specials?
2522 MERRICK COURT isn't currently offering any rent specials.
Is 2522 MERRICK COURT pet-friendly?
No, 2522 MERRICK COURT is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Bel Air South.
Does 2522 MERRICK COURT offer parking?
No, 2522 MERRICK COURT does not offer parking.
Does 2522 MERRICK COURT have units with washers and dryers?
Yes, 2522 MERRICK COURT offers units with in unit laundry.
Does 2522 MERRICK COURT have a pool?
No, 2522 MERRICK COURT does not have a pool.
Does 2522 MERRICK COURT have accessible units?
No, 2522 MERRICK COURT does not have accessible units.
Does 2522 MERRICK COURT have units with dishwashers?
Yes, 2522 MERRICK COURT has units with dishwashers.
Does 2522 MERRICK COURT have units with air conditioning?
No, 2522 MERRICK COURT does not have units with air conditioning.
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