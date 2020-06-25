All apartments in Baltimore
Find more places like 406 E CROSS STREET.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Baltimore, MD
/
406 E CROSS STREET
Last updated March 1 2020 at 1:08 AM

406 E CROSS STREET

406 East Cross Street · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Baltimore
See all
Riverside
See all
Pet Friendly Places
See all
Apartments with Parking
See all
Dog Friendly Apartments
See all

Location

406 East Cross Street, Baltimore, MD 21230
Riverside

Amenities

in unit laundry
granite counters
hardwood floors
dishwasher
ceiling fan
fireplace
Unit Amenities
carpet
ceiling fan
dishwasher
fireplace
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
microwave
refrigerator
Property Amenities
AVAILABLE IMMEDIATELY FOR RENT! NEW PAINT & NEW CARPET! HARDWOOD FLOORS, CAC, S/S APPLIANCES, GRANITE COUNTER TOPS, WHITE CABINETS, REAR YARD, SITTING ROOM/OFFICE, FIRST FLOOR BONUS ROOM, LOWER LEVEL STORAGE, WOOD BURNING FIREPLACE. TREE-LINED STREET, CLOSE TO INNER HARBOR, PARKS, SHOPS, RESTAURANTS, NIGHT LIFE, ORIOLE PARK & RAVENS STADIUM, CONVENIENT TO MARC TRAIN, PENN STATION, I-95, I-295, I-83, LOCUST POINT, SOUTH BALTIMORE. POTENTIAL TENANTS, PLEASE READ ATTACHED ADDENDUM. NO PETS, COMPLETE APPLICATION, BACKGROUND/CREDIT CHECK PAID FOR BY TENANTS.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 406 E CROSS STREET have any available units?
406 E CROSS STREET doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Baltimore, MD.
How much is rent in Baltimore, MD?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Baltimore Rent Report.
What amenities does 406 E CROSS STREET have?
Some of 406 E CROSS STREET's amenities include in unit laundry, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 406 E CROSS STREET currently offering any rent specials?
406 E CROSS STREET is not currently offering any rent specials.
Is 406 E CROSS STREET pet-friendly?
No, 406 E CROSS STREET is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Baltimore.
Does 406 E CROSS STREET offer parking?
No, 406 E CROSS STREET does not offer parking.
Does 406 E CROSS STREET have units with washers and dryers?
Yes, 406 E CROSS STREET offers units with in unit laundry.
Does 406 E CROSS STREET have a pool?
No, 406 E CROSS STREET does not have a pool.
Does 406 E CROSS STREET have accessible units?
No, 406 E CROSS STREET does not have accessible units.
Does 406 E CROSS STREET have units with dishwashers?
Yes, 406 E CROSS STREET has units with dishwashers.
Helpful Articles
How to Negotiate a Lease Renewal for Your Apartment
The Beginner’s Guide to Renters Insurance
7 Amenities That Will Make You Want to Rent Forever
How to Budget for Your First Apartment (Checklist and Tips)
How Much Should I Spend on Rent?
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Twin Ridge Apartments
1901 Snow Meadow Ln
Baltimore, MD 21209
Boston Crossing
5800 Boston St
Baltimore, MD 21224
Fordleigh Apartments
4008 Fordleigh Rd
Baltimore, MD 21215
Zenith
511 West Pratt Street
Baltimore, MD 21201
3900 Gwynn Oak
3900 Gwynn Oak Ave
Baltimore, MD 21207
Kenilworth at Hazelwood & Windridge Apartments
5738 Cedonia Ave
Baltimore, MD 21206
The Apartments at Charles Plaza
222 N Charles St
Baltimore, MD 21201
Tall Oaks
1002 Pleasant Oaks Rd
Baltimore, MD 21234

Similar Pages

Baltimore 1 BedroomsBaltimore 2 Bedrooms
Baltimore Apartments with ParkingBaltimore Pet Friendly Places
Baltimore Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Washington, DCColumbia, MDSilver Spring, MDGlen Burnie, MD
Towson, MDEllicott City, MDOwings Mills, MDEssex, MD
Cockeysville, MDAnnapolis, MDLaurel, MDWheaton, MD

Nearby Neighborhoods

Downtown BaltimoreFrankfordHarford Echodale Perring Parkway
Fells PointGlenCharles Village
CheswoldeMid Town Belvedere

Apartments Near Colleges

Baltimore City Community CollegeUniversity of Baltimore
Coppin State UniversityJohns Hopkins University
Loyola University Maryland