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403 S EAST AVENUE
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403 S EAST AVENUE

403 South East Avenue · No Longer Available
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Location

403 South East Avenue, Baltimore, MD 21224
Brewer's Hill

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
recently renovated
Unit Amenities
carpet
dishwasher
granite counters
hardwood floors
ice maker
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
on-site laundry
guest suite
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 403 S EAST AVENUE have any available units?
403 S EAST AVENUE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Baltimore, MD.
How much is rent in Baltimore, MD?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Baltimore Rent Report.
What amenities does 403 S EAST AVENUE have?
Some of 403 S EAST AVENUE's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 403 S EAST AVENUE currently offering any rent specials?
403 S EAST AVENUE is not currently offering any rent specials.
Is 403 S EAST AVENUE pet-friendly?
No, 403 S EAST AVENUE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Baltimore.
Does 403 S EAST AVENUE offer parking?
No, 403 S EAST AVENUE does not offer parking.
Does 403 S EAST AVENUE have units with washers and dryers?
Yes, 403 S EAST AVENUE offers units with in unit laundry.
Does 403 S EAST AVENUE have a pool?
No, 403 S EAST AVENUE does not have a pool.
Does 403 S EAST AVENUE have accessible units?
No, 403 S EAST AVENUE does not have accessible units.
Does 403 S EAST AVENUE have units with dishwashers?
Yes, 403 S EAST AVENUE has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.
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