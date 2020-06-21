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2618 FLEET STREET
Last updated June 16 2020 at 8:28 PM

2618 FLEET STREET

2618 Fleet Street · (410) 675-1550
COVID-19 Update
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Location

2618 Fleet Street, Baltimore, MD 21224
Canton

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 2 Bed · Avail. now

$2,400

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2 Bed · 2 Bath · 1401 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
parking
stainless steel
ceiling fan
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
ice maker
in unit laundry
microwave
oven
patio / balcony
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
parking
internet access
*Video walk through available upon request* 2 BEDROOMS/ 2 FULL BATHS W/ A FINISHED BASEMENT. GORGEOUS FINISHES W/ CARRARA MARBLE IN KITCHEN & STAINLESS STEEL APPLS. PARKING PAD. DOUBLE SINKS IN MASTER BATH. SUBWAY TILES W/ GLASS MOSAIC IN THE SHOWERS. DARK HARDWD FLRS, DECK, TREY CEILING, BARN DOOR, GRAY HARDWD TILE & HERRINGBONE TILE BACKSPLASH. CLOSE TO GREAT SHOPPING AND JOHNS HOPKINS HOSPITALS. MODERN STYLE! NO PETS. AVAILABLE JULY 1st! CREDIT & BACKGROUND CHECKS. ALARM MONITORING INCLUDED IN RENT & ECOBEE SMART WIFI THERMOSTAT!! Tenant pays water, gas & electric. Tenant pays water, gas & electric.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2618 FLEET STREET have any available units?
2618 FLEET STREET has a unit available for $2,400 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Baltimore, MD?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Baltimore Rent Report.
What amenities does 2618 FLEET STREET have?
Some of 2618 FLEET STREET's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2618 FLEET STREET currently offering any rent specials?
2618 FLEET STREET isn't currently offering any rent specials.
Is 2618 FLEET STREET pet-friendly?
No, 2618 FLEET STREET is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Baltimore.
Does 2618 FLEET STREET offer parking?
Yes, 2618 FLEET STREET does offer parking.
Does 2618 FLEET STREET have units with washers and dryers?
Yes, 2618 FLEET STREET offers units with in unit laundry.
Does 2618 FLEET STREET have a pool?
No, 2618 FLEET STREET does not have a pool.
Does 2618 FLEET STREET have accessible units?
No, 2618 FLEET STREET does not have accessible units.
Does 2618 FLEET STREET have units with dishwashers?
Yes, 2618 FLEET STREET has units with dishwashers.
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