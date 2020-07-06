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1618 Marshall St
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1618 Marshall St

1618 Marshall Street · No Longer Available
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Location

1618 Marshall Street, Baltimore, MD 21230
SBIC - West Federal Hill

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
ceiling fan
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
patio / balcony
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1618 Marshall St have any available units?
1618 Marshall St doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Baltimore, MD.
How much is rent in Baltimore, MD?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Baltimore Rent Report.
What amenities does 1618 Marshall St have?
Some of 1618 Marshall St's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1618 Marshall St currently offering any rent specials?
1618 Marshall St is not currently offering any rent specials.
Is 1618 Marshall St pet-friendly?
No, 1618 Marshall St is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Baltimore.
Does 1618 Marshall St offer parking?
No, 1618 Marshall St does not offer parking.
Does 1618 Marshall St have units with washers and dryers?
Yes, 1618 Marshall St offers units with in unit laundry.
Does 1618 Marshall St have a pool?
No, 1618 Marshall St does not have a pool.
Does 1618 Marshall St have accessible units?
No, 1618 Marshall St does not have accessible units.
Does 1618 Marshall St have units with dishwashers?
No, 1618 Marshall St does not have units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
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