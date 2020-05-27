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Worcester County, MA
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66 Haskell Street Apartment #4
Last updated July 17 2020 at 10:51 AM

66 Haskell Street Apartment #4

66 Haskell Street · (508) 259-3384
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.

Location

66 Haskell Street, Worcester County, MA 01581

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

2 Bedrooms

Unit Unit Apartment #4 · Avail. now

$1,700

2 Bed · 1 Bath · 700 sqft

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Amenities

granite counters
hardwood floors
dishwasher
recently renovated
stainless steel
basketball court
Unit Amenities
dishwasher
extra storage
granite counters
hardwood floors
microwave
oven
range
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
basketball court
tennis court
COUNTRY SETTING - WESTBOROUGH, MA 01581 - Property Id: 269284

2 BEDROOM, ALL ONE LEVEL ON 2ND FLOOR OF A 4 UNIT BRICK BUILDING. UPDATED APARTMENT WITH HARDWOOD FLOORS, MAPLE CABINETS, GRANITE COUNTER TOPS AND STAINLESS STEEL APPLIANCES. COIN OPERATED LAUNDRY IN MAIN CELLAR PLUS EXTRA STORAGE SPACES FOR EACH RESIDENT. WALKING DISTANCE TO TENNIS/BASKETBALL COURTS, PARK AND MINUTES FROM LAKE BEACH, SHOPPING, DINING AND MAJOR ROUTES (9, 30, 495, 290, MASS PIKE, COMMUTER RAIL.
Apply at TurboTenant: http://rental.turbotenant.com/p/66-haskell-street-westborough-ma-unit-apartment-%234/269284
Property Id 269284

No Pets Allowed

(RLNE5951434)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 66 Haskell Street Apartment #4 have any available units?
66 Haskell Street Apartment #4 has a unit available for $1,700 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 66 Haskell Street Apartment #4 have?
Some of 66 Haskell Street Apartment #4's amenities include granite counters, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 66 Haskell Street Apartment #4 currently offering any rent specials?
66 Haskell Street Apartment #4 is not currently offering any rent specials.
Is 66 Haskell Street Apartment #4 pet-friendly?
No, 66 Haskell Street Apartment #4 is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Worcester County.
Does 66 Haskell Street Apartment #4 offer parking?
No, 66 Haskell Street Apartment #4 does not offer parking.
Does 66 Haskell Street Apartment #4 have units with washers and dryers?
No, 66 Haskell Street Apartment #4 does not offer units with in unit laundry.
Does 66 Haskell Street Apartment #4 have a pool?
No, 66 Haskell Street Apartment #4 does not have a pool.
Does 66 Haskell Street Apartment #4 have accessible units?
No, 66 Haskell Street Apartment #4 does not have accessible units.
Does 66 Haskell Street Apartment #4 have units with dishwashers?
Yes, 66 Haskell Street Apartment #4 has units with dishwashers.
Does 66 Haskell Street Apartment #4 have units with air conditioning?
No, 66 Haskell Street Apartment #4 does not have units with air conditioning.
Interested in 66 Haskell Street Apartment #4?
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