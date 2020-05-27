66 Haskell Street Apartment #4

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COUNTRY SETTING - WESTBOROUGH, MA 01581 - Property Id: 269284
2 BEDROOM, ALL ONE LEVEL ON 2ND FLOOR OF A 4 UNIT BRICK BUILDING. UPDATED APARTMENT WITH HARDWOOD FLOORS, MAPLE CABINETS, GRANITE COUNTER TOPS AND STAINLESS STEEL APPLIANCES. COIN OPERATED LAUNDRY IN MAIN CELLAR PLUS EXTRA STORAGE SPACES FOR EACH RESIDENT. WALKING DISTANCE TO TENNIS/BASKETBALL COURTS, PARK AND MINUTES FROM LAKE BEACH, SHOPPING, DINING AND MAJOR ROUTES (9, 30, 495, 290, MASS PIKE, COMMUTER RAIL.
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Property Id 269284
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(RLNE5951434)