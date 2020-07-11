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Canton, MA
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84 Walpole Street
Last updated July 1 2020 at 6:59 PM

84 Walpole Street

84 Walpole Street · (401) 263-2807
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Location

84 Walpole Street, Canton, MA 02021

Price and availability

INFO PROVIDED BY Rentalutions

2 Bedrooms

Unit 7D · Avail. now

$2,200

2 Bed · 2 Bath · 1148 sqft

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Amenities

in unit laundry
dishwasher
pet friendly
parking
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
fireplace
in unit laundry
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
parking
*************SUMMER MOVE-IN SPECIAL $2,200/month***************** JUST LIKE NEW!! REMODELED, BRIGHT& SUNNY GARDEN STYLE CONDO. FRESHLY PAINTED AND READY TO MOVE IN. IN PERFECT CONDITION. ALL APPLIANCES AND FLOORING ARE ONLY TWO YEARS OLD. ALL KITCHEN APPLIANCES ARE STAINLESS STEEL AND TOP OF THE LINE. IN UNIT , HIGH EFFICIENCY, 2 YEAR OLD, FRONT LOAD WASHER, AND DRYER. NEW WINDOW TREATMENTS AND TREATMENTS IN MASTER ALSO HAVE BLACKOUT SHADES. BRAND NEW HVAC SYSTEM! 2 ASSIGNED PARKING SPACES RIGHT IN FRONT OF EACH ENTRANCE. WOOD BURNING FIREPLACE IN LIVING ROOM FOR THOSE COLD, SNOWY NIGHTS. WALKING DISTANCE TO BOTH CANTON COMMUTER RAIL STATIONS ( ONLY A TWENTY MINUTE RIDE TO BOSTON). MINUTES TO ROUTE 95 AND ALL MAJOR ROADWAYS. ONE YEAR OLD SAMSUNG 60 SMART TV IS INCLUDED IN RENTAL. BEAUTIFUL BROYHILL ISLAND IN KITCHEN IS PROVIDED. WATER INCLUDED IN RENT.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed: cats, dogs
Parking Details: Surface lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 84 Walpole Street have any available units?
84 Walpole Street has a unit available for $2,200 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 84 Walpole Street have?
Some of 84 Walpole Street's amenities include in unit laundry, dishwasher, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 84 Walpole Street currently offering any rent specials?
84 Walpole Street is not currently offering any rent specials.
Is 84 Walpole Street pet-friendly?
Yes, 84 Walpole Street is pet friendly.
Does 84 Walpole Street offer parking?
Yes, 84 Walpole Street offers parking.
Does 84 Walpole Street have units with washers and dryers?
Yes, 84 Walpole Street offers units with in unit laundry.
Does 84 Walpole Street have a pool?
No, 84 Walpole Street does not have a pool.
Does 84 Walpole Street have accessible units?
No, 84 Walpole Street does not have accessible units.
Does 84 Walpole Street have units with dishwashers?
Yes, 84 Walpole Street has units with dishwashers.
Does 84 Walpole Street have units with air conditioning?
Yes, 84 Walpole Street has units with air conditioning.
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