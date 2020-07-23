101 Monmouth St. 415S

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* LG. MOD 2 BEDROOM / 2 BATH * A/C * CONCIERGE * - Property Id: 264547
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Available NOW ( JULY).
*** ( NO BROKER'S FEE! ) ***.
Spacious MODERN BROOKLINE 2 BEDROOM / 2 BATH.
LONGWOOD / COOLIDGE CORNER Area.
RENOVATED KITCHEN and BATHS.
CENTRAL AIR.
LARGE ROOMS.
HARDWOOD FLOORS.
HEAT and HOT WATER INCLUDED.
SWIMMING POOL.
CONCIERGE (to RECEIVE PACKAGES, Etc.).
ON-SITE LAUNDRY.
GARAGE PARKING Available.
IN PERSON SHOWINGS Available.
*** ( NO BROKER'S FEE! ) ***.
CONVENIENT TO:
LONGWOOD MEDICAL Area, COOLIDGE CORNER,
FENWAY, BACK BAY, RESTAURANTS, WHOLE FOODS,
The FENWAY and ST. MARY'S ST. "T" STOPS.
Apply at TurboTenant: http://rental.turbotenant.com/p/101-monmouth-st.-brookline-ma-unit-415s/264547
Property Id 264547
No Pets Allowed
(RLNE5965101)