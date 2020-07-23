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101 Monmouth St. 415S
Last updated July 22 2020 at 7:37 PM

101 Monmouth St. 415S

101 Monmouth St · (617) 319-5787
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Location

101 Monmouth St, Brookline, MA 02446
Coolidge Corner

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

2 Bedrooms

Unit Unit 415S · Avail. now

$3,300

2 Bed · 2 Bath · 1120 sqft

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Amenities

on-site laundry
hardwood floors
dishwasher
garage
recently renovated
pool
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
hardwood floors
microwave
oven
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
concierge
on-site laundry
parking
pool
garage
* LG. MOD 2 BEDROOM / 2 BATH * A/C * CONCIERGE * - Property Id: 264547

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LONGWOOD MEDICAL Area, COOLIDGE CORNER,
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Apply at TurboTenant: http://rental.turbotenant.com/p/101-monmouth-st.-brookline-ma-unit-415s/264547
Property Id 264547

No Pets Allowed

(RLNE5965101)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 101 Monmouth St. 415S have any available units?
101 Monmouth St. 415S has a unit available for $3,300 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 101 Monmouth St. 415S have?
Some of 101 Monmouth St. 415S's amenities include on-site laundry, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 101 Monmouth St. 415S currently offering any rent specials?
101 Monmouth St. 415S is not currently offering any rent specials.
Is 101 Monmouth St. 415S pet-friendly?
No, 101 Monmouth St. 415S is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Brookline.
Does 101 Monmouth St. 415S offer parking?
Yes, 101 Monmouth St. 415S offers parking.
Does 101 Monmouth St. 415S have units with washers and dryers?
No, 101 Monmouth St. 415S does not offer units with in unit laundry.
Does 101 Monmouth St. 415S have a pool?
Yes, 101 Monmouth St. 415S has a pool.
Does 101 Monmouth St. 415S have accessible units?
No, 101 Monmouth St. 415S does not have accessible units.
Does 101 Monmouth St. 415S have units with dishwashers?
Yes, 101 Monmouth St. 415S has units with dishwashers.
Does 101 Monmouth St. 415S have units with air conditioning?
Yes, 101 Monmouth St. 415S has units with air conditioning.
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