551 East 8th St.

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EAST SIDE PET FRIENDLY 1 BEDROOM/1 BATHROOM WITH PARKING INCLUDED AND HEAT INCLUDED IN RENT! APARTMENT FEATURES HARDWOOD FLOORS, QUEEN BEDROOM WITH DOUBLE CLOSETS, EXPOSED BRICK, LARGE UPDATED EAT-IN KITCHEN, UPDATED BATHROOM, COIN-OP LAUNDRY IN THE BASEMENT, AND STORAGE. ONE DRIVEWAY PARKING SPOT INCLUDED. PREMIER EAST SIDE LOCATION NEAR BEACHES, PARKS, HIGHWAY ACCESS, PUBLIC TRANSPORTATION, SEAPORT DISTRICT AND BROADWAY SHOPS/BARS/RESTAURANTS. AVAILABLE SEPTEMBER 1ST, TENANT TO PAY FULL FEE.
Terms: One year lease