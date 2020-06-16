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551 East 8th St.
Last updated June 15 2020 at 2:31 PM

551 East 8th St.

551 East Eighth Street · (617) 999-0597
COVID-19 Update
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Location

551 East Eighth Street, Boston, MA 02127
Telegraph Hill

Price and availability

INFO PROVIDED BY Listanza

1 Bedroom

Unit 1 Bed · Avail. now

$2,500

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1 Bed · 1 Bath · 650 sqft

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Amenities

on-site laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
pet friendly
parking
Unit Amenities
dishwasher
hardwood floors
patio / balcony
recently renovated
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
on-site laundry
parking
EAST SIDE PET FRIENDLY 1 BEDROOM/1 BATHROOM WITH PARKING INCLUDED AND HEAT INCLUDED IN RENT! APARTMENT FEATURES HARDWOOD FLOORS, QUEEN BEDROOM WITH DOUBLE CLOSETS, EXPOSED BRICK, LARGE UPDATED EAT-IN KITCHEN, UPDATED BATHROOM, COIN-OP LAUNDRY IN THE BASEMENT, AND STORAGE. ONE DRIVEWAY PARKING SPOT INCLUDED. PREMIER EAST SIDE LOCATION NEAR BEACHES, PARKS, HIGHWAY ACCESS, PUBLIC TRANSPORTATION, SEAPORT DISTRICT AND BROADWAY SHOPS/BARS/RESTAURANTS. AVAILABLE SEPTEMBER 1ST, TENANT TO PAY FULL FEE.

Terms: One year lease

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 551 East 8th St. have any available units?
551 East 8th St. has a unit available for $2,500 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Boston, MA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Boston Rent Report.
What amenities does 551 East 8th St. have?
Some of 551 East 8th St.'s amenities include on-site laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 551 East 8th St. currently offering any rent specials?
551 East 8th St. isn't currently offering any rent specials.
Is 551 East 8th St. pet-friendly?
Yes, 551 East 8th St. is pet friendly.
Does 551 East 8th St. offer parking?
Yes, 551 East 8th St. does offer parking.
Does 551 East 8th St. have units with washers and dryers?
No, 551 East 8th St. does not offer units with in unit laundry.
Does 551 East 8th St. have a pool?
No, 551 East 8th St. does not have a pool.
Does 551 East 8th St. have accessible units?
No, 551 East 8th St. does not have accessible units.
Does 551 East 8th St. have units with dishwashers?
Yes, 551 East 8th St. has units with dishwashers.
Have a question for 551 East 8th St.?
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