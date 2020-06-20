4560 WOODS EDGE Drive

Amenities
WOW! RARE EXECUTIVE LEASE. MOVE-RIGHT-INTO THIS ALL UPDATED RANCH OUT OF A MAGAZINE! EVERYTHING IS NEW INCLUDING BATHS, KIT, CARPET, PAINT, FIXTURES, LIGHTING & MORE. ENJOY 5 ENSUITE BEDRMS -- ALL W/ REMODELED BATHS W/ COMFORT-HEIGHT VANITIES. COMPLETELY GUTTED KIT W/ NEW WHITE CABS, GRANITE, DOUBLE OVENS, COUNTER HEIGHT ISLAND, COUNTER-DEPTH FRIDGE, WALK-IN PANTRY, NOOK & ATTACHED HEARTH/SUNRM. SOARING GREAT RM W/ WOOD-BURNING FIREPLACE W/ OPTIONAL GAS LINE & ATTACHED DINING RM. HUGE MSTR SUITE W/ SITTING RM, DUAL-SIDED FIREPLACE, GARDEN BA, W-I-C, DECK AND MORE. ALL THIS ON A FULLY FINISHED DAYLIGHT BSMT W/ WINDOWS GALORE, 2 BEDRMS, 2 FULL BATHS, OFFICE, BAR & HUGE REC ROOM. COMMUNITY POOL, INDOOR TENNIS COURTS & WALK TO HOLLIDAY FARMS!