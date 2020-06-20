All apartments in Zionsville
Find more places like 4560 WOODS EDGE Drive.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Zionsville, IN
/
4560 WOODS EDGE Drive
Last updated May 28 2020 at 2:42 AM

4560 WOODS EDGE Drive

4560 Woods Edge Drive · (317) 815-4450
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.
Browse Similar Places
Zionsville
See all
Apartments under $1,200
See all
Apartments under $1,100
See all
Apartments with Balcony
See all
Pet Friendly Places
See all

Location

4560 Woods Edge Drive, Zionsville, IN 46077

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

5 Bedrooms

Unit 5 Bed · Avail. now

$4,500

Click to see floorplan

5 Bed · 5 Bath · 4985 sqft

Report This Listing

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
recently renovated
pool
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
granite counters
microwave
oven
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
parking
pool
garage
tennis court
WOW! RARE EXECUTIVE LEASE. MOVE-RIGHT-INTO THIS ALL UPDATED RANCH OUT OF A MAGAZINE! EVERYTHING IS NEW INCLUDING BATHS, KIT, CARPET, PAINT, FIXTURES, LIGHTING & MORE. ENJOY 5 ENSUITE BEDRMS -- ALL W/ REMODELED BATHS W/ COMFORT-HEIGHT VANITIES. COMPLETELY GUTTED KIT W/ NEW WHITE CABS, GRANITE, DOUBLE OVENS, COUNTER HEIGHT ISLAND, COUNTER-DEPTH FRIDGE, WALK-IN PANTRY, NOOK & ATTACHED HEARTH/SUNRM. SOARING GREAT RM W/ WOOD-BURNING FIREPLACE W/ OPTIONAL GAS LINE & ATTACHED DINING RM. HUGE MSTR SUITE W/ SITTING RM, DUAL-SIDED FIREPLACE, GARDEN BA, W-I-C, DECK AND MORE. ALL THIS ON A FULLY FINISHED DAYLIGHT BSMT W/ WINDOWS GALORE, 2 BEDRMS, 2 FULL BATHS, OFFICE, BAR & HUGE REC ROOM. COMMUNITY POOL, INDOOR TENNIS COURTS & WALK TO HOLLIDAY FARMS!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4560 WOODS EDGE Drive have any available units?
4560 WOODS EDGE Drive has a unit available for $4,500 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 4560 WOODS EDGE Drive have?
Some of 4560 WOODS EDGE Drive's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4560 WOODS EDGE Drive currently offering any rent specials?
4560 WOODS EDGE Drive isn't currently offering any rent specials.
Is 4560 WOODS EDGE Drive pet-friendly?
No, 4560 WOODS EDGE Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Zionsville.
Does 4560 WOODS EDGE Drive offer parking?
Yes, 4560 WOODS EDGE Drive does offer parking.
Does 4560 WOODS EDGE Drive have units with washers and dryers?
No, 4560 WOODS EDGE Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 4560 WOODS EDGE Drive have a pool?
Yes, 4560 WOODS EDGE Drive has a pool.
Does 4560 WOODS EDGE Drive have accessible units?
No, 4560 WOODS EDGE Drive does not have accessible units.
Does 4560 WOODS EDGE Drive have units with dishwashers?
Yes, 4560 WOODS EDGE Drive has units with dishwashers.
Does 4560 WOODS EDGE Drive have units with air conditioning?
No, 4560 WOODS EDGE Drive does not have units with air conditioning.
Have a question for 4560 WOODS EDGE Drive?
What are you most curious about?
Price & Availability
Dining
Schools
Total Move-In Cost
Request a Tour
Rent Specials
How would you like them to get back to you?
You agree to Apartment List’s Terms of Use & Privacy Policy and to be contacted by us or third parties.

By registering, you give us your express written consent to deliver automated text messages to you at the phone number provided. Consent is not a condition of purchase. Your registration acts as your binding electronic signature.

Similar Listings

Hunters Point Apartments
1422 Hunters Point Dr
Zionsville, IN 46077
Westhaven I & II
7105 Westhaven Cir
Zionsville, IN 46077
The Reserve at Williams Glen
2201 Williams Glen Blvd
Zionsville, IN 46077
The Domain at Bennett Farms
5000 Bennett Parkway
Zionsville, IN 46077
Villas by Watermark
7145 Anderson Dr
Zionsville, IN 46077

Similar Pages

Zionsville 1 BedroomsZionsville 2 Bedrooms
Zionsville Apartments under $1,100Zionsville Apartments under $1,200
Zionsville Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Indianapolis, INBloomington, INCarmel, INGreenwood, INFishers, INNoblesville, INColumbus, INLawrence, INPlainfield, INLafayette, INBrownsburg, IN
Westfield, INShelbyville, INWest Lafayette, INSpeedway, INAnderson, INAvon, INKokomo, INGreenfield, INMarion, INBeech Grove, INMartinsville, IN
Peru, INDanville, INLebanon, INCumberland, INTipton, INPendleton, INBargersville, INWhitestown, INEllettsville, INPittsboro, INFranklin, IN

Apartments Near Colleges

University of IndianapolisIndiana University-Kokomo
Indiana University-BloomingtonMarian University
Indiana Wesleyan University-Marion
About usCareersRental TrendsSupportPrivacy PolicyTerms of UseSitemap
Equal Housing Opportunity