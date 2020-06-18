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838 North Delaware Street
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838 North Delaware Street

838 North Delaware Street · (317) 797-9393
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838 North Delaware Street, Indianapolis, IN 46204
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parking
conference room
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Property Amenities
conference room
parking
THE PROPERTY IS A 18,283 SQUARE FOOT MIXED -USE BUILDING LOCATED AT NORTH DELAWARE STREET IN INDIANAPOLIS.THE PROPERTY IS LOCATED AT THE SOUTHWEST CORNER OF NORTH DELAWARE STREET AND EAST 9th. THE GROUND FLOOR OF THE BUILDING IA A 12,938 SQUARE FOOT OFFICE SPACE THAT INCLUDES PRIVATE OFFICES, A CONFERENCE ROOM, OPEN OFFICE SPACE, A KITCHEN AND WAREHOUSE SPACE. THE SECOND FLOOR OF THE BUILDING IS A 3,153 SQUARE FOOT RESIDENTIAL UNIT, THE BUILDING ALSO INCLUDES A 2,328 SQUARE FOOT BASEMENT. TWO DOCK DOORS ON THE NORTH SIDE OF THE PROPERTY AND ALSO HAS FENCED IN PARKING.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 838 North Delaware Street have any available units?
838 North Delaware Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Indianapolis, IN.
How much is rent in Indianapolis, IN?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Indianapolis Rent Report.
Is 838 North Delaware Street currently offering any rent specials?
838 North Delaware Street isn't currently offering any rent specials.
Is 838 North Delaware Street pet-friendly?
No, 838 North Delaware Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Indianapolis.
Does 838 North Delaware Street offer parking?
Yes, 838 North Delaware Street does offer parking.
Does 838 North Delaware Street have units with washers and dryers?
No, 838 North Delaware Street does not offer units with in unit laundry.
Does 838 North Delaware Street have a pool?
No, 838 North Delaware Street does not have a pool.
Does 838 North Delaware Street have accessible units?
No, 838 North Delaware Street does not have accessible units.
Does 838 North Delaware Street have units with dishwashers?
No, 838 North Delaware Street does not have units with dishwashers.
Does 838 North Delaware Street have units with air conditioning?
No, 838 North Delaware Street does not have units with air conditioning.
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