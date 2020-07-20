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622 Hollow Pear Drive
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622 Hollow Pear Drive

622 Hollow Pear Drive · No Longer Available
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Location

622 Hollow Pear Drive, Indianapolis, IN 46217
Southdale

Amenities

recently renovated
stainless steel
walk in closets
Unit Amenities
walk in closets
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
TENANT OCCUPIED - 24 HOUR NOTICE REQUIRED FOR ALL SHOWINGS! BEAUTIFULLY MAINTAINED 4 BR / 2.5 BATH HOME IN PERRY TOWNSHIP! NEUTRAL COLORS THROUGHOUT! MAIN LEVEL FEATURES FORMAL LIVING ROOM, FAMILY ROOM W/ WOOD BURNING FP AND BUILT-IN ENTERTAINMENT STORAGE, SUNROOM, & KITCHEN W/ UPGRADED CABINETS & STAINLESS STEEL APPLIANCES! 2ND LEVEL BOASTS MASTER SUITE W/ WALK-IN-CLOSET & DOUBLE SINKS, LOFT & 3 ADDITIONAL BEDROOMS! READY FOR YOU TO CALL HOME! TO APPLY GO TO: WWW.BRYANTCO.MANAGEBUILDING.COM. Application Fee: $50.00/person or $75.00/couple.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 622 Hollow Pear Drive have any available units?
622 Hollow Pear Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Indianapolis, IN.
How much is rent in Indianapolis, IN?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Indianapolis Rent Report.
Is 622 Hollow Pear Drive currently offering any rent specials?
622 Hollow Pear Drive is not currently offering any rent specials.
Is 622 Hollow Pear Drive pet-friendly?
No, 622 Hollow Pear Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Indianapolis.
Does 622 Hollow Pear Drive offer parking?
No, 622 Hollow Pear Drive does not offer parking.
Does 622 Hollow Pear Drive have units with washers and dryers?
No, 622 Hollow Pear Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 622 Hollow Pear Drive have a pool?
No, 622 Hollow Pear Drive does not have a pool.
Does 622 Hollow Pear Drive have accessible units?
No, 622 Hollow Pear Drive does not have accessible units.
Does 622 Hollow Pear Drive have units with dishwashers?
No, 622 Hollow Pear Drive does not have units with dishwashers.
Does 622 Hollow Pear Drive have units with air conditioning?
No, 622 Hollow Pear Drive does not have units with air conditioning.
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How much should you be paying for rent?

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