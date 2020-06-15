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845 North PARK TRAIL Drive
Last updated April 21 2020 at 6:11 PM

845 North PARK TRAIL Drive

845 N Park Trail Dr · (317) 815-4450
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Location

845 N Park Trail Dr, Carmel, IN 46032
Guilford Trail Townhomes

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

4 Bedrooms

Unit 4 Bed · Avail. now

$2,950

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4 Bed · 4 Bath · 2698 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
garage
microwave
Unit Amenities
dishwasher
hardwood floors
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patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 845 North PARK TRAIL Drive have any available units?
845 North PARK TRAIL Drive has a unit available for $2,950 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 845 North PARK TRAIL Drive have?
Some of 845 North PARK TRAIL Drive's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 845 North PARK TRAIL Drive currently offering any rent specials?
845 North PARK TRAIL Drive isn't currently offering any rent specials.
Is 845 North PARK TRAIL Drive pet-friendly?
No, 845 North PARK TRAIL Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Carmel.
Does 845 North PARK TRAIL Drive offer parking?
Yes, 845 North PARK TRAIL Drive does offer parking.
Does 845 North PARK TRAIL Drive have units with washers and dryers?
Yes, 845 North PARK TRAIL Drive offers units with in unit laundry.
Does 845 North PARK TRAIL Drive have a pool?
No, 845 North PARK TRAIL Drive does not have a pool.
Does 845 North PARK TRAIL Drive have accessible units?
No, 845 North PARK TRAIL Drive does not have accessible units.
Does 845 North PARK TRAIL Drive have units with dishwashers?
Yes, 845 North PARK TRAIL Drive has units with dishwashers.
Does 845 North PARK TRAIL Drive have units with air conditioning?
No, 845 North PARK TRAIL Drive does not have units with air conditioning.
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