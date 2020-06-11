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River Grove, IL
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8538 West GRAND Avenue
Last updated June 11 2020 at 12:17 AM

8538 West GRAND Avenue

8538 West Grand Avenue · (708) 997-0164
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Location

8538 West Grand Avenue, River Grove, IL 60171

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
new construction
parking
stainless steel
Unit Amenities
bathtub
dishwasher
fireplace
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
stainless steel
Property Amenities
parking
new construction
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 8538 West GRAND Avenue have any available units?
8538 West GRAND Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in River Grove, IL.
What amenities does 8538 West GRAND Avenue have?
Some of 8538 West GRAND Avenue's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 8538 West GRAND Avenue currently offering any rent specials?
8538 West GRAND Avenue isn't currently offering any rent specials.
Is 8538 West GRAND Avenue pet-friendly?
No, 8538 West GRAND Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in River Grove.
Does 8538 West GRAND Avenue offer parking?
Yes, 8538 West GRAND Avenue does offer parking.
Does 8538 West GRAND Avenue have units with washers and dryers?
Yes, 8538 West GRAND Avenue offers units with in unit laundry.
Does 8538 West GRAND Avenue have a pool?
No, 8538 West GRAND Avenue does not have a pool.
Does 8538 West GRAND Avenue have accessible units?
No, 8538 West GRAND Avenue does not have accessible units.
Does 8538 West GRAND Avenue have units with dishwashers?
Yes, 8538 West GRAND Avenue has units with dishwashers.
Does 8538 West GRAND Avenue have units with air conditioning?
No, 8538 West GRAND Avenue does not have units with air conditioning.
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