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Palatine, IL
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484 West Wood Street
Last updated April 29 2020 at 10:16 PM

484 West Wood Street

484 West Wood Street · (773) 814-2465
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Location

484 West Wood Street, Palatine, IL 60067

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 2 · Avail. now

$2,500

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2 Bed · 3 Bath · 1965 sqft

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Amenities

patio / balcony
granite counters
hardwood floors
garage
stainless steel
fireplace
Unit Amenities
fireplace
granite counters
hardwood floors
patio / balcony
stainless steel
Property Amenities
courtyard
parking
garage
3-STORY TOWNHOUSE PERFECTION! 2-BEDROOM, 2 1/2 BATH, PRIVATE COURTYARD ENTRY, GLEAMING HARDWOOD FLOORS THROUGHOUT, OPEN CONCEPT LIVING & DINING ROOM W/FIREPLACE & ADJACENT KITCHEN; LARGE EAT IN AREA, ALL STAINLESS STEAL APPLIANCES, GRANITE COUNTERS, PRIVATE DECK DIRECTLY OFF KITCHEN. SPACIOUS MASTER SUITE W/FULL BATH AND WALL OF CLOSETS. 3RD FLOOR FRONT-LOAD LAUNDRY. FULL UNFINISHED BASEMENT FOR ALL YOUR STORAGE NEEDS. 2-CAR ATTACHED GARAGE. AMAZING LOCATION IN THE HEART OF DOWNTOWN PALATINE; STEPS FROM METRA TRAIN STATION, STARBUCKS, BIKE PATHS & GREAT PARKS!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 484 West Wood Street have any available units?
484 West Wood Street has a unit available for $2,500 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Palatine, IL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Palatine Rent Report.
What amenities does 484 West Wood Street have?
Some of 484 West Wood Street's amenities include patio / balcony, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 484 West Wood Street currently offering any rent specials?
484 West Wood Street isn't currently offering any rent specials.
Is 484 West Wood Street pet-friendly?
No, 484 West Wood Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Palatine.
Does 484 West Wood Street offer parking?
Yes, 484 West Wood Street does offer parking.
Does 484 West Wood Street have units with washers and dryers?
No, 484 West Wood Street does not offer units with in unit laundry.
Does 484 West Wood Street have a pool?
No, 484 West Wood Street does not have a pool.
Does 484 West Wood Street have accessible units?
No, 484 West Wood Street does not have accessible units.
Does 484 West Wood Street have units with dishwashers?
No, 484 West Wood Street does not have units with dishwashers.
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