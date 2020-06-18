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Palatine, IL
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356 West Wood Street
Last updated June 15 2020 at 8:45 PM

356 West Wood Street

356 West Wood Street · (847) 687-0613
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Location

356 West Wood Street, Palatine, IL 60067

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 2 Bed · Avail. now

$2,400

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2 Bed · 3 Bath · 2100 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
garage
Unit Amenities
bathtub
dishwasher
fireplace
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
parking
garage
BEAUTIFUL 3 LEVEL ROW HOUSE, RECENTLY Updated,Gleaming HARDWOOD FLOORS, HUGE LIVING ROOM/DINING ROOM COMBO WITH FIREPLACE, KITCHEN WITH CHERRY FLOORS, LG EATING AREA, 42 INCH MAPLE CABINETS, GRANITE AND SS APPLIANCES.PANTRY and Balcony access. MASTER BEDRM HAS GENEROUS CLOSETS & PRIVATE BATH WITH SEPARATE SHOWER & SOAKING TUB, dbl bowl vanities. 2ND BEDROOM HAS PRIVATE BATH, 2ND FLR LAUNDRY. DEN/OFFICE on lst level. PLUS Sub Basement. Attached 2 CAR GARAGE, WALK TO TRAIN, RESTAURANTS AND PARK! 1 YEAR LEASE AVAILABLE (Excellent credit a must)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 356 West Wood Street have any available units?
356 West Wood Street has a unit available for $2,400 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Palatine, IL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Palatine Rent Report.
What amenities does 356 West Wood Street have?
Some of 356 West Wood Street's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 356 West Wood Street currently offering any rent specials?
356 West Wood Street isn't currently offering any rent specials.
Is 356 West Wood Street pet-friendly?
No, 356 West Wood Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Palatine.
Does 356 West Wood Street offer parking?
Yes, 356 West Wood Street does offer parking.
Does 356 West Wood Street have units with washers and dryers?
Yes, 356 West Wood Street offers units with in unit laundry.
Does 356 West Wood Street have a pool?
No, 356 West Wood Street does not have a pool.
Does 356 West Wood Street have accessible units?
No, 356 West Wood Street does not have accessible units.
Does 356 West Wood Street have units with dishwashers?
Yes, 356 West Wood Street has units with dishwashers.
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