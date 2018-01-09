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2211 WATERLEAF Court
Last updated May 24 2020 at 4:00 AM

2211 WATERLEAF Court

2211 Waterleaf Court · (630) 283-2111
COVID-19 Update
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Location

2211 Waterleaf Court, Naperville, IL 60564

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 102 · Avail. now

$1,600

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2 Bed · 2 Bath · 1240 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
garage
walk in closets
ceiling fan
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2211 WATERLEAF Court have any available units?
2211 WATERLEAF Court has a unit available for $1,600 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 2211 WATERLEAF Court have?
Some of 2211 WATERLEAF Court's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2211 WATERLEAF Court currently offering any rent specials?
2211 WATERLEAF Court isn't currently offering any rent specials.
Is 2211 WATERLEAF Court pet-friendly?
No, 2211 WATERLEAF Court is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Naperville.
Does 2211 WATERLEAF Court offer parking?
Yes, 2211 WATERLEAF Court does offer parking.
Does 2211 WATERLEAF Court have units with washers and dryers?
Yes, 2211 WATERLEAF Court offers units with in unit laundry.
Does 2211 WATERLEAF Court have a pool?
No, 2211 WATERLEAF Court does not have a pool.
Does 2211 WATERLEAF Court have accessible units?
No, 2211 WATERLEAF Court does not have accessible units.
Does 2211 WATERLEAF Court have units with dishwashers?
Yes, 2211 WATERLEAF Court has units with dishwashers.
Does 2211 WATERLEAF Court have units with air conditioning?
No, 2211 WATERLEAF Court does not have units with air conditioning.
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