All apartments in Elk Grove Village
Find more places like 924 RIDGE Square.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Elk Grove Village, IL
/
924 RIDGE Square
Last updated July 7 2020 at 12:24 PM

924 RIDGE Square

924 Ridge Square · (847) 215-5555
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.
Browse Similar Places
Elk Grove Village
See all
Apartments with Parking
See all
Apartments with Gym
See all
Dog Friendly Apartments
See all
Pet Friendly Places
See all

Location

924 Ridge Square, Elk Grove Village, IL 60007

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

1 Bedroom

Unit 113 · Avail. now

$1,050

1 Bed · 1 Bath · 900 sqft

Report This Listing

Amenities

patio / balcony
dishwasher
pet friendly
recently renovated
24hr gym
pool
Unit Amenities
carpet
dishwasher
microwave
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
clubhouse
elevator
24hr gym
pool
pool table
BEAUTIFUL AND SPACIOUS DELUXE 1 BR+1 BATH 900 SQ FT CONDO ON 1ST FLOOR ELEVATOR BUILDING! NEWER EAT-IN KITCHEN W/PANTRY! NEWER CARPET THROUGHOUT! NEW DOORS! FRESHLY PAINTED! PRIVATE PATIO OFF LIVING ROOM! LAUNDRY IN THE BUILDING! MONTHLY RENT INCLUDES HEAT, COOKING GAS, WATER, GARBAGE, CLUBHOUSE, EXERCISE & BILLIARDS ROOMS, POOL! GREAT ELK GROVE SCHOOLS! EXCELLENT LOCATION - CLOSE TO I90, 53, WOODFIELD MALL, WALK TO SCHOOLS & WATER PARK! RECENTLY REMODELED LOBBIES/HALLWAYS! STATE OF THE ART CLUBHOUSE W/24 HR FITNESS CENTER+POOL! PETS ARE WELCOME! AVAILABLE IMMEDIATELY!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: None, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 924 RIDGE Square have any available units?
924 RIDGE Square has a unit available for $1,050 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 924 RIDGE Square have?
Some of 924 RIDGE Square's amenities include patio / balcony, dishwasher, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 924 RIDGE Square currently offering any rent specials?
924 RIDGE Square is not currently offering any rent specials.
Is 924 RIDGE Square pet-friendly?
Yes, 924 RIDGE Square is pet friendly.
Does 924 RIDGE Square offer parking?
No, 924 RIDGE Square does not offer parking.
Does 924 RIDGE Square have units with washers and dryers?
No, 924 RIDGE Square does not offer units with in unit laundry.
Does 924 RIDGE Square have a pool?
Yes, 924 RIDGE Square has a pool.
Does 924 RIDGE Square have accessible units?
No, 924 RIDGE Square does not have accessible units.
Does 924 RIDGE Square have units with dishwashers?
Yes, 924 RIDGE Square has units with dishwashers.
Does 924 RIDGE Square have units with air conditioning?
No, 924 RIDGE Square does not have units with air conditioning.
Interested in 924 RIDGE Square?
Add a Message
You agree to Apartment List’s Terms of Use & Privacy Policy and to be contacted by us or third parties.

By registering, you give us your express written consent to deliver automated text messages to you at the phone number provided. Consent is not a condition of purchase. Your registration acts as your binding electronic signature.

Similar Listings

Willow Crossing
1031 Charlela Ln
Elk Grove Village, IL 60007
Cypress Place
975 Jefferson Sq
Elk Grove Village, IL 60007

Similar Pages

Elk Grove Village 1 BedroomsElk Grove Village 2 Bedrooms
Elk Grove Village Apartments with GymsElk Grove Village Apartments with Parking
Elk Grove Village Dog Friendly Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Chicago, ILNaperville, ILAurora, ILEvanston, ILWaukegan, ILArlington Heights, ILSchaumburg, ILWheaton, ILLombard, ILMount Prospect, ILOak Park, ILDes Plaines, IL
Palatine, ILBolingbrook, ILElgin, ILDowners Grove, ILGlenview, ILElmhurst, ILBloomingdale, ILSkokie, ILGurnee, ILAlgonquin, ILOak Lawn, ILHoffman Estates, IL
Westmont, ILRolling Meadows, ILCrystal Lake, ILHanover Park, ILDeerfield, ILNorth Aurora, ILWilmette, ILMaywood, ILRoselle, ILSouth Elgin, ILGeneva, ILLake Forest, IL

Apartments Near Colleges

City Colleges of Chicago-Malcolm X CollegeChicago State University
Roosevelt UniversityUniversity of Chicago
City Colleges of Chicago-Kennedy-King College
About usCareersRental TrendsSupportPrivacy PolicyTerms of UseSitemap
Equal Housing Opportunity