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9438 Bay Colony Drive
Last updated May 29 2020 at 1:00 PM

9438 Bay Colony Drive

9438 Bay Colony Drive · (847) 767-7034
COVID-19 Update
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Location

9438 Bay Colony Drive, Cook County, IL 60016

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 3W · Avail. now

$1,350

2 Bed · 1 Bath · 950 sqft

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Amenities

in unit laundry
hardwood floors
dishwasher
parking
pool
basketball court
Unit Amenities
dishwasher
hardwood floors
in unit laundry
oven
refrigerator
Property Amenities
basketball court
clubhouse
courtyard
parking
pool
guest parking
tennis court
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 9438 Bay Colony Drive have any available units?
9438 Bay Colony Drive has a unit available for $1,350 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 9438 Bay Colony Drive have?
Some of 9438 Bay Colony Drive's amenities include in unit laundry, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 9438 Bay Colony Drive currently offering any rent specials?
9438 Bay Colony Drive is not currently offering any rent specials.
Is 9438 Bay Colony Drive pet-friendly?
No, 9438 Bay Colony Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Cook County.
Does 9438 Bay Colony Drive offer parking?
Yes, 9438 Bay Colony Drive offers parking.
Does 9438 Bay Colony Drive have units with washers and dryers?
Yes, 9438 Bay Colony Drive offers units with in unit laundry.
Does 9438 Bay Colony Drive have a pool?
Yes, 9438 Bay Colony Drive has a pool.
Does 9438 Bay Colony Drive have accessible units?
No, 9438 Bay Colony Drive does not have accessible units.
Does 9438 Bay Colony Drive have units with dishwashers?
Yes, 9438 Bay Colony Drive has units with dishwashers.
Does 9438 Bay Colony Drive have units with air conditioning?
No, 9438 Bay Colony Drive does not have units with air conditioning.
Interested in 9438 Bay Colony Drive?
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