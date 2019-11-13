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909 West Washington #604
Last updated June 15 2020 at 5:14 PM

909 West Washington #604

909 West Washington Street · (773) 770-8001
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Location

909 West Washington Street, Chicago, IL 60607
Near West Side

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

1 Bedroom

Unit 909 West Washington #604 · Avail. Sep 1

$2,650

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1 Bed · 1.5 Bath

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Amenities

patio / balcony
granite counters
pet friendly
garage
gym
doorman
Unit Amenities
granite counters
patio / balcony
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
doorman
gym
parking
garage
lobby
909 West Washington #604 Available 09/01/20 WEST LOOP 1 BED + DEN / 1.5 BATH - HEAT & GARAGE PARKING INCLUDED! - THIS SPACTIONS UNIT HAS 1 BEDROOM PLUS A FULLY ENCLOSED DEN THAT COULD EASILY BE A SECOND BEDROOM OR OFFICE. ENJOY RECENTLY INSTALLED LVP FLOORS, LOTS OF SUNLIGHT THROUGH LARGE SOUTH FACING WINDOWS, A PRIVATE OUTDOOR BALCONY, 9' CEILINGS, GRANITE KITCHEN COUNTERTOPS, AND SS APPLIANCES! MONTHLY RENT INCLUDES 1 INDOOR PARKING SPACE, HEAT & COOKING GAS! BLDG FEATURES LANDSCAPED COMMON 4TH FL PLAZA, STUNNING GRANITE LOBBY W/ DOORMAN, & FITNESS CNTR. GREAT LOCATION IN THE HEART OF WEST LOOP NEAR RESTAURANTS, STORES, LOOP & CONVENIENT TRANSPORT.

(RLNE4766708)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 909 West Washington #604 have any available units?
909 West Washington #604 has a unit available for $2,650 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Chicago, IL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Chicago Rent Report.
What amenities does 909 West Washington #604 have?
Some of 909 West Washington #604's amenities include patio / balcony, granite counters, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 909 West Washington #604 currently offering any rent specials?
909 West Washington #604 isn't currently offering any rent specials.
Is 909 West Washington #604 pet-friendly?
Yes, 909 West Washington #604 is pet friendly.
Does 909 West Washington #604 offer parking?
Yes, 909 West Washington #604 does offer parking.
Does 909 West Washington #604 have units with washers and dryers?
No, 909 West Washington #604 does not offer units with in unit laundry.
Does 909 West Washington #604 have a pool?
No, 909 West Washington #604 does not have a pool.
Does 909 West Washington #604 have accessible units?
No, 909 West Washington #604 does not have accessible units.
Does 909 West Washington #604 have units with dishwashers?
No, 909 West Washington #604 does not have units with dishwashers.
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