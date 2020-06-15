All apartments in Chicago
Find more places like 8445 South PHILLIPS Avenue.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Chicago, IL
/
8445 South PHILLIPS Avenue
Last updated May 22 2020 at 10:47 PM

8445 South PHILLIPS Avenue

8445 South Phillips Avenue · (708) 636-7474
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.
Browse Similar Places
Chicago
See all
South Chicago
See all
Pet Friendly Places
See all
Apartments with Hardwood Floors
See all
1 Bedrooms
See all

Location

8445 South Phillips Avenue, Chicago, IL 60617
South Chicago

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 1 · Avail. now

$1,400

Click to see floorplan

3 Bed · 1 Bath · 1200 sqft

Report This Listing

Amenities

in unit laundry
granite counters
hardwood floors
dishwasher
stainless steel
air conditioning
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
microwave
oven
range
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
GREAT UNIT, PRIVATE ENTRANCE, QUIET RESIDENTIAL AREA FEATURING: 3 BEDROOMS, 1 BATH, 1st FLOOR APARTMENT WITH PELLA WINDOWS, GRANITE COUNTER TOPS, "1" WALL AC. NEW STAINLESS STEEL RANGE OVEN, MICROWAVE, REFRIGERATOR & DISHWASHER*** HEAT, WATER, & ADT SECURITY SYSTEM PROVIDED (INCLUDED IN RENT). COIN OPERATED WASHER AND DRYER IN BASEMENT COMMON AREA. FRESHLY PAINTED, CLEANED & RE-KEYED. ALL APPLIANCES PROVIDED. HARDWOOD FLOORS, LARGE BACKYARD, SECURE BUILDING. QUIET RESIDENTIAL AREA LOCATED ACROSS THE STREET FROM COLES ELEMENTARY LANGUAGE ACADEMY *** NO SMOKING *** NO PETS *** CLOSE TO TRANSPORTATION, HIGHWAYS, AND SHOPPING. A VERY NICE PLACE TO CALL HOME.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 8445 South PHILLIPS Avenue have any available units?
8445 South PHILLIPS Avenue has a unit available for $1,400 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Chicago, IL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Chicago Rent Report.
What amenities does 8445 South PHILLIPS Avenue have?
Some of 8445 South PHILLIPS Avenue's amenities include in unit laundry, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 8445 South PHILLIPS Avenue currently offering any rent specials?
8445 South PHILLIPS Avenue isn't currently offering any rent specials.
Is 8445 South PHILLIPS Avenue pet-friendly?
No, 8445 South PHILLIPS Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Chicago.
Does 8445 South PHILLIPS Avenue offer parking?
No, 8445 South PHILLIPS Avenue does not offer parking.
Does 8445 South PHILLIPS Avenue have units with washers and dryers?
Yes, 8445 South PHILLIPS Avenue offers units with in unit laundry.
Does 8445 South PHILLIPS Avenue have a pool?
No, 8445 South PHILLIPS Avenue does not have a pool.
Does 8445 South PHILLIPS Avenue have accessible units?
No, 8445 South PHILLIPS Avenue does not have accessible units.
Does 8445 South PHILLIPS Avenue have units with dishwashers?
Yes, 8445 South PHILLIPS Avenue has units with dishwashers.
Have a question for 8445 South PHILLIPS Avenue?
What are you most curious about?
Price & Availability
Dining
Schools
Total Move-In Cost
Request a Tour
Rent Specials
How would you like them to get back to you?
You agree to Apartment List’s Terms of Use & Privacy Policy and to be contacted by us or third parties.

By registering, you give us your express written consent to deliver automated text messages to you at the phone number provided. Consent is not a condition of purchase. Your registration acts as your binding electronic signature.

Similar Listings

7715 South Shore Drive
7715 S South Shore Dr
Chicago, IL 60649
2340 N Commonwealth Ave
2340 N Commonwealth Ave
Chicago, IL 60614
3356-58 N Sheffield
3356 North Sheffield Avenue
Chicago, IL 60657
Lakeview 3200
3218 North Clark Street
Chicago, IL 60626
MDA City Club Apartments
63 E Lake St
Chicago, IL 60601
5870 W Lake St
5870 W Lake St
Chicago, IL 60644
Alta Grand Central
221 West Harrison Street
Chicago, IL 60607
5457-5459 S. Blackstone Avenue
5457 S Blackstone Ave
Chicago, IL 60615

Similar Pages

Chicago 1 BedroomsChicago 2 Bedrooms
Chicago Apartments with Hardwood FloorsChicago Pet Friendly Places
Chicago Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Evanston, ILArlington Heights, ILSchaumburg, ILWheaton, IL
Lombard, ILMount Prospect, ILOak Park, ILJoliet, IL
Des Plaines, ILPalatine, ILBolingbrook, ILDowners Grove, IL

Nearby Neighborhoods

LakeviewNear North SideLincoln Park
Hyde ParkAustinNear West Side
UptownLincoln Square

Apartments Near Colleges

City Colleges of Chicago-Malcolm X CollegeChicago State University
Roosevelt UniversityUniversity of Chicago
City Colleges of Chicago-Kennedy-King College
About usCareersRental TrendsSupportPrivacy PolicyTerms of UseSitemap
Equal Housing Opportunity