8445 South PHILLIPS Avenue

Amenities
GREAT UNIT, PRIVATE ENTRANCE, QUIET RESIDENTIAL AREA FEATURING: 3 BEDROOMS, 1 BATH, 1st FLOOR APARTMENT WITH PELLA WINDOWS, GRANITE COUNTER TOPS, "1" WALL AC. NEW STAINLESS STEEL RANGE OVEN, MICROWAVE, REFRIGERATOR & DISHWASHER*** HEAT, WATER, & ADT SECURITY SYSTEM PROVIDED (INCLUDED IN RENT). COIN OPERATED WASHER AND DRYER IN BASEMENT COMMON AREA. FRESHLY PAINTED, CLEANED & RE-KEYED. ALL APPLIANCES PROVIDED. HARDWOOD FLOORS, LARGE BACKYARD, SECURE BUILDING. QUIET RESIDENTIAL AREA LOCATED ACROSS THE STREET FROM COLES ELEMENTARY LANGUAGE ACADEMY *** NO SMOKING *** NO PETS *** CLOSE TO TRANSPORTATION, HIGHWAYS, AND SHOPPING. A VERY NICE PLACE TO CALL HOME.