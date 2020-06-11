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750 South Oakley Boulevard
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750 South Oakley Boulevard

750 South Oakley Boulevard · (312) 719-1100
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Location

750 South Oakley Boulevard, Chicago, IL 60612
Near West Side

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 2 · Avail. now

$1,600

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2 Bed · 1 Bath · 700 sqft

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Amenities

on-site laundry
patio / balcony
hardwood floors
parking
recently renovated
ceiling fan
Unit Amenities
ceiling fan
extra storage
fireplace
hardwood floors
oven
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
on-site laundry
parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 750 South Oakley Boulevard have any available units?
750 South Oakley Boulevard has a unit available for $1,600 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Chicago, IL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Chicago Rent Report.
What amenities does 750 South Oakley Boulevard have?
Some of 750 South Oakley Boulevard's amenities include on-site laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 750 South Oakley Boulevard currently offering any rent specials?
750 South Oakley Boulevard isn't currently offering any rent specials.
Is 750 South Oakley Boulevard pet-friendly?
No, 750 South Oakley Boulevard is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Chicago.
Does 750 South Oakley Boulevard offer parking?
Yes, 750 South Oakley Boulevard does offer parking.
Does 750 South Oakley Boulevard have units with washers and dryers?
No, 750 South Oakley Boulevard does not offer units with in unit laundry.
Does 750 South Oakley Boulevard have a pool?
No, 750 South Oakley Boulevard does not have a pool.
Does 750 South Oakley Boulevard have accessible units?
No, 750 South Oakley Boulevard does not have accessible units.
Does 750 South Oakley Boulevard have units with dishwashers?
No, 750 South Oakley Boulevard does not have units with dishwashers.
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