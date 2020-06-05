711 W BROMTON

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NEWLY RENOVATED LAKEVIEW 1BED W/IN UNIT LAUNDRY! - Property Id: 250289
NEWLY RENOVATED LAKEVIEW 1 BEDROOM WITH IN UNIT LAUNDRY! MODERN KITCHEN WITH STAINLEES STEELAPPLIANCES/DISHWASHER. BUIL IN HEAT/AC UNITS. PETS OK, NO BREED RESTRICTIONS! GREAT LOCATION, WALK TO RED LINE, GROCERY STORES, SHOPS, RESTAURANTS AND THE LAKE!
2ND MONTH RENT FREE!!
VIRTUAL TOURS AVAILABLE!
PARKING AVAILABLE
Apply at TurboTenant: http://rental.turbotenant.com/properties/250289
Property Id 250289
(RLNE5820538)