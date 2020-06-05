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711 W BROMTON
Last updated June 15 2020 at 5:19 PM

711 W BROMTON

711 West Brompton Avenue · (773) 431-7066
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Location

711 West Brompton Avenue, Chicago, IL 60657
Lakeview

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

1 Bedroom

Unit 1 bed, 1 bath, $1605 · Avail. now

$1,605

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1 Bed · 1 Bath

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Amenities

in unit laundry
dishwasher
dogs allowed
parking
recently renovated
air conditioning
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
in unit laundry
oven
range
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Property Amenities
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PARKING AVAILABLE
Apply at TurboTenant: http://rental.turbotenant.com/properties/250289
Property Id 250289

(RLNE5820538)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 711 W BROMTON have any available units?
711 W BROMTON has a unit available for $1,605 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Chicago, IL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Chicago Rent Report.
What amenities does 711 W BROMTON have?
Some of 711 W BROMTON's amenities include in unit laundry, dishwasher, and dogs allowed. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 711 W BROMTON currently offering any rent specials?
711 W BROMTON isn't currently offering any rent specials.
Is 711 W BROMTON pet-friendly?
Yes, 711 W BROMTON is pet friendly.
Does 711 W BROMTON offer parking?
Yes, 711 W BROMTON does offer parking.
Does 711 W BROMTON have units with washers and dryers?
Yes, 711 W BROMTON offers units with in unit laundry.
Does 711 W BROMTON have a pool?
No, 711 W BROMTON does not have a pool.
Does 711 W BROMTON have accessible units?
No, 711 W BROMTON does not have accessible units.
Does 711 W BROMTON have units with dishwashers?
Yes, 711 W BROMTON has units with dishwashers.
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