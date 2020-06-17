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653 North KINGSBURY Street
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653 North KINGSBURY Street

653 North Kingsbury Street · (800) 795-1010
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653 North Kingsbury Street, Chicago, IL 60654
Near North Side

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
pet friendly
Unit Amenities
dishwasher
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
parking
garage
internet access
Available 7/15/20. Please see "Broker Private remarks" for showing details. KINGSBURY IN THE PARK. PRIME RIVER NORTH LOCATION W/CHOICE WEST FACING VIEWS OVERLOOKING ERIE PARK & CHICAGO RIVER. FLOOR TO CEILING WINDOWS HIGHLIGHT THIS SPACIOUS OPEN FLOOR PLAN. SLEEK KITCHEN FEATURES GRANITE COUNTERTOPS AND S/S APPLIANCES. HARDWOOD FLOORS THRU OUT. OFFICE AREA WITH POWDER ROOM. MASTER SUITE FEATURES WALK-IN CLOSET. IN UNIT WASHER/DRYER. BALCONY W/THOSE SPECTACULAR VIEWS, HEAT, AIR, PARKING SPACE #24, STORAGE SPACE #14 INCLUDED IN RENT. TENANT PAYS ELECTRIC & INTERNET. NON SMOKING. PET OK W/OWNER APPROVAL & PET DEPOSIT.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: Garage lot, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 653 North KINGSBURY Street have any available units?
653 North KINGSBURY Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Chicago, IL.
How much is rent in Chicago, IL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Chicago Rent Report.
What amenities does 653 North KINGSBURY Street have?
Some of 653 North KINGSBURY Street's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 653 North KINGSBURY Street currently offering any rent specials?
653 North KINGSBURY Street isn't currently offering any rent specials.
Is 653 North KINGSBURY Street pet-friendly?
Yes, 653 North KINGSBURY Street is pet friendly.
Does 653 North KINGSBURY Street offer parking?
Yes, 653 North KINGSBURY Street does offer parking.
Does 653 North KINGSBURY Street have units with washers and dryers?
Yes, 653 North KINGSBURY Street offers units with in unit laundry.
Does 653 North KINGSBURY Street have a pool?
No, 653 North KINGSBURY Street does not have a pool.
Does 653 North KINGSBURY Street have accessible units?
No, 653 North KINGSBURY Street does not have accessible units.
Does 653 North KINGSBURY Street have units with dishwashers?
Yes, 653 North KINGSBURY Street has units with dishwashers.
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