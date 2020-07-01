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6126 North Mozart Street
Last updated July 8 2020 at 10:44 AM

6126 North Mozart Street

6126 North Mozart Street · (312) 265-8000
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Location

6126 North Mozart Street, Chicago, IL 60659
West Ridge

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 1F · Avail. now

$2,700

3 Bed · 3 Bath · 1600 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
stainless steel
microwave
refrigerator
Unit Amenities
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Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 6126 North Mozart Street have any available units?
6126 North Mozart Street has a unit available for $2,700 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Chicago, IL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Chicago Rent Report.
What amenities does 6126 North Mozart Street have?
Some of 6126 North Mozart Street's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 6126 North Mozart Street currently offering any rent specials?
6126 North Mozart Street is not currently offering any rent specials.
Is 6126 North Mozart Street pet-friendly?
No, 6126 North Mozart Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Chicago.
Does 6126 North Mozart Street offer parking?
No, 6126 North Mozart Street does not offer parking.
Does 6126 North Mozart Street have units with washers and dryers?
Yes, 6126 North Mozart Street offers units with in unit laundry.
Does 6126 North Mozart Street have a pool?
No, 6126 North Mozart Street does not have a pool.
Does 6126 North Mozart Street have accessible units?
No, 6126 North Mozart Street does not have accessible units.
Does 6126 North Mozart Street have units with dishwashers?
Yes, 6126 North Mozart Street has units with dishwashers.
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