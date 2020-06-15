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3317 North Sheffield Avenue
Last updated June 8 2020 at 6:09 PM

3317 North Sheffield Avenue

3317 North Sheffield Avenue · (800) 795-1010
COVID-19 Update
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Location

3317 North Sheffield Avenue, Chicago, IL 60657
Lakeview

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 · Avail. now

$2,500

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3 Bed · 1 Bath · 1400 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
parking
recently renovated
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
fireplace
hardwood floors
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3317 North Sheffield Avenue have any available units?
3317 North Sheffield Avenue has a unit available for $2,500 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Chicago, IL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Chicago Rent Report.
What amenities does 3317 North Sheffield Avenue have?
Some of 3317 North Sheffield Avenue's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3317 North Sheffield Avenue currently offering any rent specials?
3317 North Sheffield Avenue isn't currently offering any rent specials.
Is 3317 North Sheffield Avenue pet-friendly?
No, 3317 North Sheffield Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Chicago.
Does 3317 North Sheffield Avenue offer parking?
Yes, 3317 North Sheffield Avenue does offer parking.
Does 3317 North Sheffield Avenue have units with washers and dryers?
Yes, 3317 North Sheffield Avenue offers units with in unit laundry.
Does 3317 North Sheffield Avenue have a pool?
No, 3317 North Sheffield Avenue does not have a pool.
Does 3317 North Sheffield Avenue have accessible units?
No, 3317 North Sheffield Avenue does not have accessible units.
Does 3317 North Sheffield Avenue have units with dishwashers?
Yes, 3317 North Sheffield Avenue has units with dishwashers.
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