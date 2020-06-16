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200 North Jefferson Street
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200 North Jefferson Street

200 North Jefferson Street · (815) 553-2406
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Location

200 North Jefferson Street, Chicago, IL 60661
Near West Side

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

1 Bedroom

Unit 1903 · Avail. now

$2,400

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1 Bed · 1 Bath · 830 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
garage
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
fireplace
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
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refrigerator
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Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 200 North Jefferson Street have any available units?
200 North Jefferson Street has a unit available for $2,400 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Chicago, IL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Chicago Rent Report.
What amenities does 200 North Jefferson Street have?
Some of 200 North Jefferson Street's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 200 North Jefferson Street currently offering any rent specials?
200 North Jefferson Street isn't currently offering any rent specials.
Is 200 North Jefferson Street pet-friendly?
No, 200 North Jefferson Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Chicago.
Does 200 North Jefferson Street offer parking?
Yes, 200 North Jefferson Street does offer parking.
Does 200 North Jefferson Street have units with washers and dryers?
Yes, 200 North Jefferson Street offers units with in unit laundry.
Does 200 North Jefferson Street have a pool?
No, 200 North Jefferson Street does not have a pool.
Does 200 North Jefferson Street have accessible units?
No, 200 North Jefferson Street does not have accessible units.
Does 200 North Jefferson Street have units with dishwashers?
Yes, 200 North Jefferson Street has units with dishwashers.
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