1535 N Orleans St Unit 2E

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Unit Unit 2E Available 05/15/20 ***AVAILABLE 5/15 *** 1 Beds 1 Baths - Property Id: 254691
RECENT CONSTRUCTION OLD TOWN 1BR 1BA. HARDWOOD FLOORS, ITALIAN CABS, QUARTZ COUNTERS, BOSCH STAINLESS APPLS, PORCELAIN BATHS W/JACUZZI TUB, TOTO DUAL FLUSH TOILETS, GROHE SHOWER, CUSTOM CLOSETS, IN-UNIT LAUNDRY. A+ LOCATION STEPS TO WELLS, THE PARK & LAKE + 1 BLK TO BROWN LINE. GAR PKG $175. ELEVATOR, BIKE STORAGE, DOG RUN & HUGE ROOFDECK WITH GAS GRILLS. AVAILABLE 5/15. PETS NEGOTIABLE.
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Property Id 254691
(RLNE5678014)