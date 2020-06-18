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1535 N Orleans St Unit 2E
Last updated April 9 2020 at 5:10 PM

1535 N Orleans St Unit 2E

1535 North Orleans Street · (708) 890-8144
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Location

1535 North Orleans Street, Chicago, IL 60610
Near North Side

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

1 Bedroom

Unit Unit Unit 2E · Avail. now

$1,820

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1 Bed · 1 Bath

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Amenities

in unit laundry
hardwood floors
dogs allowed
stainless steel
dog park
elevator
Unit Amenities
hardwood floors
in unit laundry
microwave
oven
range
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
dogs allowed
pet friendly
dog park
elevator
bbq/grill
bike storage
Unit Unit 2E Available 05/15/20 ***AVAILABLE 5/15 *** 1 Beds 1 Baths - Property Id: 254691

RECENT CONSTRUCTION OLD TOWN 1BR 1BA. HARDWOOD FLOORS, ITALIAN CABS, QUARTZ COUNTERS, BOSCH STAINLESS APPLS, PORCELAIN BATHS W/JACUZZI TUB, TOTO DUAL FLUSH TOILETS, GROHE SHOWER, CUSTOM CLOSETS, IN-UNIT LAUNDRY. A+ LOCATION STEPS TO WELLS, THE PARK & LAKE + 1 BLK TO BROWN LINE. GAR PKG $175. ELEVATOR, BIKE STORAGE, DOG RUN & HUGE ROOFDECK WITH GAS GRILLS. AVAILABLE 5/15. PETS NEGOTIABLE.
Apply at TurboTenant: http://rental.turbotenant.com/properties/254691
Property Id 254691

(RLNE5678014)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1535 N Orleans St Unit 2E have any available units?
1535 N Orleans St Unit 2E has a unit available for $1,820 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Chicago, IL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Chicago Rent Report.
What amenities does 1535 N Orleans St Unit 2E have?
Some of 1535 N Orleans St Unit 2E's amenities include in unit laundry, hardwood floors, and dogs allowed. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1535 N Orleans St Unit 2E currently offering any rent specials?
1535 N Orleans St Unit 2E isn't currently offering any rent specials.
Is 1535 N Orleans St Unit 2E pet-friendly?
Yes, 1535 N Orleans St Unit 2E is pet friendly.
Does 1535 N Orleans St Unit 2E offer parking?
No, 1535 N Orleans St Unit 2E does not offer parking.
Does 1535 N Orleans St Unit 2E have units with washers and dryers?
Yes, 1535 N Orleans St Unit 2E offers units with in unit laundry.
Does 1535 N Orleans St Unit 2E have a pool?
No, 1535 N Orleans St Unit 2E does not have a pool.
Does 1535 N Orleans St Unit 2E have accessible units?
No, 1535 N Orleans St Unit 2E does not have accessible units.
Does 1535 N Orleans St Unit 2E have units with dishwashers?
No, 1535 N Orleans St Unit 2E does not have units with dishwashers.
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