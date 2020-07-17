All apartments in Ocean Pointe
Find more places like 91-1107 Kai Weke St..
How many bedrooms do you need?
Home
/
Ocean Pointe, HI
/
91-1107 Kai Weke St.
Last updated July 17 2020 at 10:49 AM

91-1107 Kai Weke St.

91-1107 Kai Weke Street · (808) 382-4492
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.
Browse Similar Places
Ocean Pointe
See all
Ewa
See all
Apartments with Garage
See all
Apartments with Balcony
See all
Apartments with Hardwood Floors
See all

Location

91-1107 Kai Weke Street, Ocean Pointe, HI 96706
Ewa

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

4 Bedrooms

Unit 91-1107 Kai Weke St. · Avail. now

$4,000

4 Bed · 3 Bath · 2767 sqft

Report This Listing

Amenities

pet friendly
garage
air conditioning
Unit Amenities
air conditioning
Property Amenities
pet friendly
parking
garage
Large Ocean Pointe Home - THE MANOR HOME @ OCEAN POINTE. RESIDENCE 502 OFFERS OVER 2,700 SQ. FT. INTERIOR LIVING SPACE. COME VIEW THIS STUNNING, IMMACULATE SINGLE FAMILY HOME IN THE POPULAR OCEAN POINTE COMMUNITY. HOME FEATURES 4 BEDROOMS, 3 BATH PLUS OFFICE. THREE CAR GARAGE, CENTRAL A/C, FENCED YARD, TILE FLOORING THROUGHOUT MAIN LIVING AREA. GREAT LOCATION!!! NEAR SHOPPING, RESTAURANTS & SCHOOLS. ERNIE ELS DESIGNED GOLF COURSE AND THE PROPOSED MARINA ARE ALSO CLOSE BY. SMALL PETS MAY BE NEGOTIABLE. ASKING $4000/MONTH RENT. YARD SERVICE

No Cats Allowed

(RLNE2520471)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 91-1107 Kai Weke St. have any available units?
91-1107 Kai Weke St. has a unit available for $4,000 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
Is 91-1107 Kai Weke St. currently offering any rent specials?
91-1107 Kai Weke St. is not currently offering any rent specials.
Is 91-1107 Kai Weke St. pet-friendly?
Yes, 91-1107 Kai Weke St. is pet friendly.
Does 91-1107 Kai Weke St. offer parking?
Yes, 91-1107 Kai Weke St. offers parking.
Does 91-1107 Kai Weke St. have units with washers and dryers?
No, 91-1107 Kai Weke St. does not offer units with in unit laundry.
Does 91-1107 Kai Weke St. have a pool?
No, 91-1107 Kai Weke St. does not have a pool.
Does 91-1107 Kai Weke St. have accessible units?
No, 91-1107 Kai Weke St. does not have accessible units.
Does 91-1107 Kai Weke St. have units with dishwashers?
No, 91-1107 Kai Weke St. does not have units with dishwashers.
Does 91-1107 Kai Weke St. have units with air conditioning?
Yes, 91-1107 Kai Weke St. has units with air conditioning.
Interested in 91-1107 Kai Weke St.?
Add a Message
You agree to Apartment List’s Terms of Use & Privacy Policy and to be contacted by us or third parties.

By registering, you give us your express written consent to deliver automated text messages to you at the phone number provided. Consent is not a condition of purchase. Your registration acts as your binding electronic signature.

Similar Listings

Similar Pages

Ocean Pointe Apartments with BalconiesOcean Pointe Apartments with Garages
Ocean Pointe Apartments with Hardwood FloorsOcean Pointe Apartments with Washer-Dryers
Ocean Pointe Pet Friendly PlacesHonolulu County Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Honolulu, HIKapolei, HIWaipahu, HIWahiawa, HIEwa Beach, HIHalawa, HIEwa Gentry, HIAhuimanu, HIPearl City, HI
West Loch Estate, HIPupukea, HIEast Honolulu, HIMililani Mauka, HIKaneohe, HIHaleiwa, HIWaianae, HIWaikele, HIWaialua, HI
Mililani Town, HINanakuli, HIWaimalu, HIWaipio, HIWaipio Acres, HIMakaha, HIMakakilo, HIRoyal Kunia, HI

Apartments Near Colleges

University of Hawaii at ManoaHawaii Pacific University
Kapiolani Community College
Honolulu Community College
About usCareersRental TrendsSupportPrivacy PolicyTerms of UseSitemap
Equal Housing Opportunity