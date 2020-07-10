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642 DAHOMA Trail
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

642 DAHOMA Trail

642 Dahoma Trail · No Longer Available
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Location

642 Dahoma Trail, Woodstock, GA 30188
Kingsgate

Amenities

dishwasher
garage
recently renovated
walk in closets
pool
tennis court
Unit Amenities
bathtub
carpet
dishwasher
fireplace
microwave
range
refrigerator
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
parking
pool
garage
hot tub
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 642 DAHOMA Trail have any available units?
642 DAHOMA Trail doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Woodstock, GA.
How much is rent in Woodstock, GA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Woodstock Rent Report.
What amenities does 642 DAHOMA Trail have?
Some of 642 DAHOMA Trail's amenities include dishwasher, garage, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 642 DAHOMA Trail currently offering any rent specials?
642 DAHOMA Trail is not currently offering any rent specials.
Is 642 DAHOMA Trail pet-friendly?
No, 642 DAHOMA Trail is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Woodstock.
Does 642 DAHOMA Trail offer parking?
Yes, 642 DAHOMA Trail offers parking.
Does 642 DAHOMA Trail have units with washers and dryers?
No, 642 DAHOMA Trail does not offer units with in unit laundry.
Does 642 DAHOMA Trail have a pool?
Yes, 642 DAHOMA Trail has a pool.
Does 642 DAHOMA Trail have accessible units?
No, 642 DAHOMA Trail does not have accessible units.
Does 642 DAHOMA Trail have units with dishwashers?
Yes, 642 DAHOMA Trail has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot.
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