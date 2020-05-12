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Sugar Hill, GA
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5730 River Ridge Lane
Last updated February 29 2020 at 4:21 AM

5730 River Ridge Lane

5730 River Ridge Lane · No Longer Available
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Location

5730 River Ridge Lane, Sugar Hill, GA 30518

Amenities

patio / balcony
dishwasher
garage
recently renovated
pool
playground
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
parking
playground
pool
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5730 River Ridge Lane have any available units?
5730 River Ridge Lane doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Sugar Hill, GA.
What amenities does 5730 River Ridge Lane have?
Some of 5730 River Ridge Lane's amenities include patio / balcony, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 5730 River Ridge Lane currently offering any rent specials?
5730 River Ridge Lane is not currently offering any rent specials.
Is 5730 River Ridge Lane pet-friendly?
No, 5730 River Ridge Lane is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Sugar Hill.
Does 5730 River Ridge Lane offer parking?
Yes, 5730 River Ridge Lane offers parking.
Does 5730 River Ridge Lane have units with washers and dryers?
No, 5730 River Ridge Lane does not offer units with in unit laundry.
Does 5730 River Ridge Lane have a pool?
Yes, 5730 River Ridge Lane has a pool.
Does 5730 River Ridge Lane have accessible units?
No, 5730 River Ridge Lane does not have accessible units.
Does 5730 River Ridge Lane have units with dishwashers?
Yes, 5730 River Ridge Lane has units with dishwashers.
Does 5730 River Ridge Lane have units with air conditioning?
No, 5730 River Ridge Lane does not have units with air conditioning.
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