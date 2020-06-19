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1569 JANMAR Road
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1569 JANMAR Road

1569 Janmar Road · (770) 972-1500
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1569 Janmar Road, Snellville, GA 30078

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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1569 JANMAR Road have any available units?
1569 JANMAR Road doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Snellville, GA.
Is 1569 JANMAR Road currently offering any rent specials?
1569 JANMAR Road isn't currently offering any rent specials.
Is 1569 JANMAR Road pet-friendly?
No, 1569 JANMAR Road is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Snellville.
Does 1569 JANMAR Road offer parking?
Yes, 1569 JANMAR Road does offer parking.
Does 1569 JANMAR Road have units with washers and dryers?
No, 1569 JANMAR Road does not offer units with in unit laundry.
Does 1569 JANMAR Road have a pool?
No, 1569 JANMAR Road does not have a pool.
Does 1569 JANMAR Road have accessible units?
Yes, 1569 JANMAR Road has accessible units.
Does 1569 JANMAR Road have units with dishwashers?
No, 1569 JANMAR Road does not have units with dishwashers.
Does 1569 JANMAR Road have units with air conditioning?
No, 1569 JANMAR Road does not have units with air conditioning.
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