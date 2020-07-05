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Sandy Springs, GA
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655 Lockton Place
Last updated June 14 2019 at 2:15 AM

655 Lockton Place

655 Lockton Place · No Longer Available
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Location

655 Lockton Place, Sandy Springs, GA 30342
Perimeter Center

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
pet friendly
garage
walk in closets
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
in unit laundry
microwave
oven
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
clubhouse
dog park
gym
parking
pool
cats allowed
dogs allowed
garage
hot tub
media room
pet friendly
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 655 Lockton Place have any available units?
655 Lockton Place doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Sandy Springs, GA.
What amenities does 655 Lockton Place have?
Some of 655 Lockton Place's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 655 Lockton Place currently offering any rent specials?
655 Lockton Place is not currently offering any rent specials.
Is 655 Lockton Place pet-friendly?
Yes, 655 Lockton Place is pet friendly.
Does 655 Lockton Place offer parking?
Yes, 655 Lockton Place offers parking.
Does 655 Lockton Place have units with washers and dryers?
Yes, 655 Lockton Place offers units with in unit laundry.
Does 655 Lockton Place have a pool?
Yes, 655 Lockton Place has a pool.
Does 655 Lockton Place have accessible units?
No, 655 Lockton Place does not have accessible units.
Does 655 Lockton Place have units with dishwashers?
Yes, 655 Lockton Place has units with dishwashers.
Does 655 Lockton Place have units with air conditioning?
No, 655 Lockton Place does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: Garage lot.
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