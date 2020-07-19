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Sandy Springs, GA
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653 Lockton Place
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

653 Lockton Place

653 Lockton Place NE · No Longer Available
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Location

653 Lockton Place NE, Sandy Springs, GA 30342
Perimeter Center

Amenities

patio / balcony
dishwasher
garage
walk in closets
gym
pool
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
microwave
oven
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
clubhouse
gym
parking
pool
garage
hot tub
NEW PAINT & CARPET NOT PICTURED (BEIGE/GRAY). GORGEOUS, LG 4 SIDE BRICK LUXURY TOWNHOME INSIDE PERIMETER 1 EXIT FROM BUCKHEAD/LENOX! LOTS OF LIGHT. 4 LEVELS, ALL BDRMS w/ FULL BATHS, 1 w/ WET BAR. CHEF'S KITCHEN w VIKING APPLIANCES, FIREPLACE LIV RM, HUGE MASTER, WALK-IN CLOSET, SPA-LIKE MASTER BATH w/ TUB & SEP SHOWER, COVE LIGHTING, BACK DECK, HARDWOODS, 10' CEILINGS, LUXURY TRIM WORK, 2 CAR GARAGE, STORAGE, GATED, POOL/FITNESS/CLUBHOUSE, RESTAURANTS NEXT DOOR THROUGH GATE! NO SMOKERS. THIS IS ONE OF THE N’BORHOODS LARGER LUXURY WILLIAMSCRAFT HOMES (NOT A PULTE HOME).

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 653 Lockton Place have any available units?
653 Lockton Place doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Sandy Springs, GA.
What amenities does 653 Lockton Place have?
Some of 653 Lockton Place's amenities include patio / balcony, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 653 Lockton Place currently offering any rent specials?
653 Lockton Place is not currently offering any rent specials.
Is 653 Lockton Place pet-friendly?
No, 653 Lockton Place is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Sandy Springs.
Does 653 Lockton Place offer parking?
Yes, 653 Lockton Place offers parking.
Does 653 Lockton Place have units with washers and dryers?
No, 653 Lockton Place does not offer units with in unit laundry.
Does 653 Lockton Place have a pool?
Yes, 653 Lockton Place has a pool.
Does 653 Lockton Place have accessible units?
No, 653 Lockton Place does not have accessible units.
Does 653 Lockton Place have units with dishwashers?
Yes, 653 Lockton Place has units with dishwashers.
Does 653 Lockton Place have units with air conditioning?
No, 653 Lockton Place does not have units with air conditioning.
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