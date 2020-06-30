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Sandy Springs, GA
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635 Jefferson Circle
Last updated December 29 2019 at 2:58 PM

635 Jefferson Circle

635 Jefferson Circle Northeast · No Longer Available
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Location

635 Jefferson Circle Northeast, Sandy Springs, GA 30328
North Springs Apartments

Amenities

in unit laundry
dishwasher
garage
recently renovated
fireplace
media room
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
in unit laundry
microwave
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
courtyard
parking
garage
media room
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 635 Jefferson Circle have any available units?
635 Jefferson Circle doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Sandy Springs, GA.
What amenities does 635 Jefferson Circle have?
Some of 635 Jefferson Circle's amenities include in unit laundry, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 635 Jefferson Circle currently offering any rent specials?
635 Jefferson Circle is not currently offering any rent specials.
Is 635 Jefferson Circle pet-friendly?
No, 635 Jefferson Circle is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Sandy Springs.
Does 635 Jefferson Circle offer parking?
Yes, 635 Jefferson Circle offers parking.
Does 635 Jefferson Circle have units with washers and dryers?
Yes, 635 Jefferson Circle offers units with in unit laundry.
Does 635 Jefferson Circle have a pool?
No, 635 Jefferson Circle does not have a pool.
Does 635 Jefferson Circle have accessible units?
No, 635 Jefferson Circle does not have accessible units.
Does 635 Jefferson Circle have units with dishwashers?
Yes, 635 Jefferson Circle has units with dishwashers.
Does 635 Jefferson Circle have units with air conditioning?
No, 635 Jefferson Circle does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
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