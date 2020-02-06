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410 Forestgate Court
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410 Forestgate Court

410 Forestgate Court · (404) 402-7838
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Location

410 Forestgate Court, Sandy Springs, GA 30350

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 2 Bed · Avail. now

$1,500

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2 Bed · 3 Bath · 1536 sqft

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Amenities

patio / balcony
hardwood floors
stainless steel
fireplace
Unit Amenities
fireplace
hardwood floors
patio / balcony
stainless steel
Property Amenities
For more information, contact Nora O'Donnell at (404) 402-7838. Visit http://www.crye-leike.com/atlantafmls/6660782 to view more pictures of this property. BEAUTIFUL BRICK FRONT TOWNHOUSE; IMMACULATE CONDITION; HARDWOOD FLOORS ON MAIN; LARGE KITCHEN FEATURES SUNNY BAYED BREAKFAST AREA, STAINLESS STEEL APPLIANCES VIEWS FAMILY ROOM W/ FIREPLACE; SEPARATE DINING AREA; NEUTRAL COLORS; BRIGHT SUN-ROOM TO PATIO & BACKYARD; 2 MASTER SUITES; TONS OF CLOSETS; LAUNDRY UPSTAIRS; PATIO AND BACK YARD; GREAT LOCATION- MINUTES TO GA400, ROSWELL ROAD, BUCKHEAD,SANDY SPRINGS,ROSWELL, DINING AND SHOPPING;great location

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 410 Forestgate Court have any available units?
410 Forestgate Court has a unit available for $1,500 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 410 Forestgate Court have?
Some of 410 Forestgate Court's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and stainless steel. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 410 Forestgate Court currently offering any rent specials?
410 Forestgate Court isn't currently offering any rent specials.
Is 410 Forestgate Court pet-friendly?
No, 410 Forestgate Court is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Sandy Springs.
Does 410 Forestgate Court offer parking?
No, 410 Forestgate Court does not offer parking.
Does 410 Forestgate Court have units with washers and dryers?
No, 410 Forestgate Court does not offer units with in unit laundry.
Does 410 Forestgate Court have a pool?
No, 410 Forestgate Court does not have a pool.
Does 410 Forestgate Court have accessible units?
No, 410 Forestgate Court does not have accessible units.
Does 410 Forestgate Court have units with dishwashers?
No, 410 Forestgate Court does not have units with dishwashers.
Does 410 Forestgate Court have units with air conditioning?
No, 410 Forestgate Court does not have units with air conditioning.
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