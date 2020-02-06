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203 Mount Vernon Cove
Last updated May 26 2020 at 9:59 PM

203 Mount Vernon Cove

203 Mount Vernon Cv · (404) 518-1580
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Location

203 Mount Vernon Cv, Sandy Springs, GA 30328

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

5 Bedrooms

Unit 5 Bed · Avail. now

$3,500

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5 Bed · 4 Bath · 2940 sqft

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Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
pool
fireplace
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
microwave
oven
patio / balcony
range
Property Amenities
parking
pool
garage
ONE OF MT VERNON WALK'S LARGEST FLOOR PLAN! EXCELLENT LOCATION N THE HEART OF SANDY SPRINGS. THIS HOME IS PRIVATELY LOCATED ON A CUL-DA-SAC AND IS LOADED WITH FEATURES: SS APPLICANCES, GRANITE COUNTERTOP'S, HARDWD FLR'S, GUEST BEDROOM ON MAIN LEVEL W/FULL BATH, LARGE SEPERATE DINING RM, BONUS RM UPSTAIRS, OVERSIZED MASTER W/ SITTING AREA, MASTER BA W/VAULTED CEILINGS & WHIRLPOOL TUB. PLENTY OF STORAGE THROUGHOUT. PRIVATE DECK FOR ENTERTANING . WATER & LANDSCAPING INCLUDED. CLOSE TO GREAT SHOPPING, RESTAURANTS, INTERSTATES & HOSPITALS! WONT' LAST LONG!!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 203 Mount Vernon Cove have any available units?
203 Mount Vernon Cove has a unit available for $3,500 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 203 Mount Vernon Cove have?
Some of 203 Mount Vernon Cove's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 203 Mount Vernon Cove currently offering any rent specials?
203 Mount Vernon Cove isn't currently offering any rent specials.
Is 203 Mount Vernon Cove pet-friendly?
No, 203 Mount Vernon Cove is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Sandy Springs.
Does 203 Mount Vernon Cove offer parking?
Yes, 203 Mount Vernon Cove does offer parking.
Does 203 Mount Vernon Cove have units with washers and dryers?
No, 203 Mount Vernon Cove does not offer units with in unit laundry.
Does 203 Mount Vernon Cove have a pool?
Yes, 203 Mount Vernon Cove has a pool.
Does 203 Mount Vernon Cove have accessible units?
No, 203 Mount Vernon Cove does not have accessible units.
Does 203 Mount Vernon Cove have units with dishwashers?
Yes, 203 Mount Vernon Cove has units with dishwashers.
Does 203 Mount Vernon Cove have units with air conditioning?
No, 203 Mount Vernon Cove does not have units with air conditioning.
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