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Norcross, GA
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5534 Trace Views Drive
Last updated April 3 2020 at 9:26 AM

5534 Trace Views Drive

5534 Trace Views Drive · No Longer Available
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Location

5534 Trace Views Drive, Norcross, GA 30071

Amenities

on-site laundry
patio / balcony
dishwasher
parking
walk in closets
fireplace
Unit Amenities
bathtub
carpet
dishwasher
fireplace
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
on-site laundry
parking
LOCATION! EXCELLENT CONDITION. END UNIT. BEAUTIFUL 3 LEVEL BRICK TOWNHOME BRIGHT AND OPEN KITCHEN W/ A TON OF COUNTER SPACE, SPACIOUS ISLAND/BREAKFAST BAR. FIRESIDE FAMILY ROOM OVERLOOKING ELEGANT DINING ROOM. LUXURIOUS MASTER SUITE W/ VAULTED CEILINGS, GARDEN TUB & SPACIOUS WALK-IN CLOSET, SECLUDED BACKYARD. BASEMENT WITH POWDER ROOM, LAUNDRY ROOM, AND BEDROOM. ALL NEW INTERIOR DESIGNER PAINT AND NEW CARPETING THROUGHOUT. EASY ACCESS TO GREAT SCHOOLS, SHOPS, RESTAURANTS, MALL, 85, 285, 985, PEACHTREE IND BLVD, BUFORD HWY, 141, ETC. MOVE-IN READY. NO PETS.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5534 Trace Views Drive have any available units?
5534 Trace Views Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Norcross, GA.
How much is rent in Norcross, GA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Norcross Rent Report.
What amenities does 5534 Trace Views Drive have?
Some of 5534 Trace Views Drive's amenities include on-site laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 5534 Trace Views Drive currently offering any rent specials?
5534 Trace Views Drive is not currently offering any rent specials.
Is 5534 Trace Views Drive pet-friendly?
No, 5534 Trace Views Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Norcross.
Does 5534 Trace Views Drive offer parking?
Yes, 5534 Trace Views Drive offers parking.
Does 5534 Trace Views Drive have units with washers and dryers?
No, 5534 Trace Views Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 5534 Trace Views Drive have a pool?
No, 5534 Trace Views Drive does not have a pool.
Does 5534 Trace Views Drive have accessible units?
No, 5534 Trace Views Drive does not have accessible units.
Does 5534 Trace Views Drive have units with dishwashers?
Yes, 5534 Trace Views Drive has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot.
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