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Nashville, GA
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201 HAZEL AVE APT 1
Last updated June 15 2020 at 5:10 PM

201 HAZEL AVE APT 1

201 Hazel Avenue · (229) 259-9555
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.

Location

201 Hazel Avenue, Nashville, GA 31639

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

1 Bedroom

Unit 201 HAZEL AVE APT 1 · Avail. now

$425

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1 Bed · 1 Bath · 435 sqft

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Amenities

some paid utils
range
refrigerator
Unit Amenities
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Property Amenities
EFFICIENCY 1 BEDROOM 1 BATH APARTMENT W/ UTILITIES INCLUDED!! - THIS 1BD 1BA EFFICIENCY APARTMENT IS LOCATED IN NASHVILLE, GA OFF OF N. DAVIS HWY. RENT INCLUDES POWER AND WATER ALLOWANCE. COMES WITH FRIDGE AND STOVE TOP. TILE THROUGHOUT ENTIRE APARTMENT.

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MUST MEET INCOME, BACKGROUND, CREDIT CHECK AND MUST HAVE RENT REFERENCE OR RENT BUREAU FOR AUTOMATIC APPROVAL, ALL APPLICATIONS ARE NONREFUNDABLE AND MUST BE TURNED IN WITH PROOF OF INCOME AND VALID ID TO BE LOOKED AT ON A FIRST COME FIRST SERVE BASIS

(RLNE2003331)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 201 HAZEL AVE APT 1 have any available units?
201 HAZEL AVE APT 1 has a unit available for $425 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
Is 201 HAZEL AVE APT 1 currently offering any rent specials?
201 HAZEL AVE APT 1 isn't currently offering any rent specials.
Is 201 HAZEL AVE APT 1 pet-friendly?
No, 201 HAZEL AVE APT 1 is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Nashville.
Does 201 HAZEL AVE APT 1 offer parking?
No, 201 HAZEL AVE APT 1 does not offer parking.
Does 201 HAZEL AVE APT 1 have units with washers and dryers?
No, 201 HAZEL AVE APT 1 does not offer units with in unit laundry.
Does 201 HAZEL AVE APT 1 have a pool?
No, 201 HAZEL AVE APT 1 does not have a pool.
Does 201 HAZEL AVE APT 1 have accessible units?
No, 201 HAZEL AVE APT 1 does not have accessible units.
Does 201 HAZEL AVE APT 1 have units with dishwashers?
No, 201 HAZEL AVE APT 1 does not have units with dishwashers.
Does 201 HAZEL AVE APT 1 have units with air conditioning?
No, 201 HAZEL AVE APT 1 does not have units with air conditioning.
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