All apartments in Marietta
Find more places like 840 JAMES Street.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Marietta, GA
/
840 JAMES Street
Last updated April 17 2019 at 6:15 AM

840 JAMES Street

840 James St NW · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Marietta
See all
Apartments with Pool
See all
Pet Friendly Places
See all
2 Bedrooms
See all
Dog Friendly Apartments
See all

Location

840 James St NW, Marietta, GA 30060

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
parking
ceiling fan
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
fireplace
hardwood floors
in unit laundry
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
on-site laundry
parking
NICE COTTAGE-STYLE RANCH WITH 3 BEDROOMS, 1.5 BATHS, HARDWOOD FLOORS THRU-OUT, LARGE LIVING ROOM, LARGE DINING ROOM, KITCHEN HAS WHITE CABINETS, DOUBLE SINK, GAS STOVE, REFRIGERATOR AND IRON POT RACK!! RECENT CERAMIC TILED FLOORS AND TUB SURROUND IN FULL BATH, CEILING FANS IN ALL BEDROOMS, NEWLY SCREENED IN PORCH WITH LAUNDRY ROOM - FULL SIZE WASHER AND DRYER INCLUDED!! A REAL STEAL FOR THIS GREAT CONVENIENT LOCATION-2 BLOCKS FROMKENNESATONE HOSPITAL, LEASS THAN 5 MINS TO DOWNTOWN MARIETTA SQUARE, I-75 !!!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 840 JAMES Street have any available units?
840 JAMES Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Marietta, GA.
What amenities does 840 JAMES Street have?
Some of 840 JAMES Street's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 840 JAMES Street currently offering any rent specials?
840 JAMES Street is not currently offering any rent specials.
Is 840 JAMES Street pet-friendly?
No, 840 JAMES Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Marietta.
Does 840 JAMES Street offer parking?
Yes, 840 JAMES Street offers parking.
Does 840 JAMES Street have units with washers and dryers?
Yes, 840 JAMES Street offers units with in unit laundry.
Does 840 JAMES Street have a pool?
No, 840 JAMES Street does not have a pool.
Does 840 JAMES Street have accessible units?
No, 840 JAMES Street does not have accessible units.
Does 840 JAMES Street have units with dishwashers?
Yes, 840 JAMES Street has units with dishwashers.
Does 840 JAMES Street have units with air conditioning?
No, 840 JAMES Street does not have units with air conditioning.
Helpful Articles
9 Red Flags to Help Millennials Spot Rental Scams
11 Questions to Ask Potential Roommates
9 Tips to Get Cheaper Rent
The Best Cities for Singles 2019
Rent vs Buy: Advantages of Renting a Home as a Family
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Trellis
1275 Cunningham Rd SW
Marietta, GA 30008
Wood Pointe
1001 Burnt Hickory Rd NW
Marietta, GA 30064
Parkside at Town Center
1615 Cobb Pkwy NW
Marietta, GA 30062
Hawthorne Wildwood
1818 Wood Hollow Ct SE
Marietta, GA 30067
Magnolia At Whitlock
925 Whitlock Ave NW
Marietta, GA 30064
Forest Ridge on Terrell Mill
1557 Terrell Mill Rd
Marietta, GA 30067
Ivy Ridge Apartments
2650 Bentley Rd SE
Marietta, GA 30067
Watermark At East Cobb by Cortland
2000 E Lake Pkwy
Marietta, GA 30062

Similar Pages

Marietta 1 BedroomsMarietta 2 Bedrooms
Marietta Apartments with PoolMarietta Pet Friendly Places
Marietta Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Atlanta, GASandy Springs, GARoswell, GAAlpharetta, GASmyrna, GAJohns Creek, GADuluth, GA
Lawrenceville, GADunwoody, GAKennesaw, GANewnan, GADecatur, GAStockbridge, GAGainesville, GA
McDonough, GAWoodstock, GACanton, GANorcross, GADouglasville, GAPeachtree City, GA

Nearby Neighborhoods

Powers Park

Apartments Near Colleges

Life UniversityClark Atlanta University
Georgia State UniversityMorehouse College
Georgia Gwinnett College