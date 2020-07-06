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Marietta, GA
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1689 Caswell Pkwy
Last updated November 16 2019 at 7:28 AM

1689 Caswell Pkwy

1689 Caswell Parkway Southeast · No Longer Available
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Location

1689 Caswell Parkway Southeast, Marietta, GA 30060

Amenities

granite counters
pet friendly
garage
recently renovated
pool
playground
Unit Amenities
granite counters
recently renovated
Property Amenities
parking
playground
pool
cats allowed
dogs allowed
garage
pet friendly
GORGEOUS - RENOVATED W/DESIGNER UPGRADES GALORE! QUIET, SWIM S/D-MIN TO SHOPPING,DOBBINS,I75,285! GLEAMING HRDWDS UPSTRS;LT GREY LAMINATES ON MAIN;LIT CUT OUTS IN FOYER W/BARNWOOD FRAMES;GRAPHITE STONE FP W/OVRSIZED BLK MANTLE;DELUXE KITCHEN W/CUSTOM CABINETS,FARMHOUSE SINK;NEW HRDWARE;WINE RACK;GRANITE W/CUSTOM BACKSPLASH TO MATCH;CAN LIGHTS W/DIMMER & MORE! LUX MASTR BATH UPGRADES-DESIGNER SINKS;OVERSIZED SHOWER W/SEAT;NEW FIXTURES - FRESH NEUTRAL PAINT THROUGHOUT - TOO MANY UPGRADES TO LIST - MUST SEE!!! COMMUNITY CLUBHS W/POOL,PLAYGROUND,PET WALK & MORE!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1689 Caswell Pkwy have any available units?
1689 Caswell Pkwy doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Marietta, GA.
What amenities does 1689 Caswell Pkwy have?
Some of 1689 Caswell Pkwy's amenities include granite counters, pet friendly, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1689 Caswell Pkwy currently offering any rent specials?
1689 Caswell Pkwy is not currently offering any rent specials.
Is 1689 Caswell Pkwy pet-friendly?
Yes, 1689 Caswell Pkwy is pet friendly.
Does 1689 Caswell Pkwy offer parking?
Yes, 1689 Caswell Pkwy offers parking.
Does 1689 Caswell Pkwy have units with washers and dryers?
No, 1689 Caswell Pkwy does not offer units with in unit laundry.
Does 1689 Caswell Pkwy have a pool?
Yes, 1689 Caswell Pkwy has a pool.
Does 1689 Caswell Pkwy have accessible units?
No, 1689 Caswell Pkwy does not have accessible units.
Does 1689 Caswell Pkwy have units with dishwashers?
No, 1689 Caswell Pkwy does not have units with dishwashers.
Does 1689 Caswell Pkwy have units with air conditioning?
No, 1689 Caswell Pkwy does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: Garage lot.
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