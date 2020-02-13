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Mableton, GA
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359 Vinings Vintage Circle
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359 Vinings Vintage Circle

359 Vinings Vintage Circle Southeast · No Longer Available
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Location

359 Vinings Vintage Circle Southeast, Mableton, GA 30126

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
parking
fireplace
microwave
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
parking
internet access
UTILITIES ARE $250 MONTH NON-NEGOTIABLE FOR ELEC.,GAS,WATER , CABLE AND INTERNET *INCREDIBLE BASEMENT APARTMENT LIVING, GREAT PRIVACY, PRIVATE KITCHEN & FULL BATH, WITH 2 ROOMS AVAILABLE, HUGE MASTER .*Living Room Furniture Stays.OFF VETERANS MEMORIAL, 5 MINS TO 285 WEST/SOUTH & 15 MINS FROM DOWNTOWN ATLANTA/GA TECH. 2 CAR DRIVEWAY SPACE FOR TENANT, LARGE FENCED BACK YARD. ABOVE SATISFACTORY FURNITURE & DECOR, TEMPORAL STAY-2 YEAR LEASE AVAIL. WITH FLEXIBILITY. GREAT NEIGHBORHOOD, SIDEWALKS TO JOG /CLOSE TO SHOPS/RESTAURANTS. $1300/month, Max Occupancy - 3

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 359 Vinings Vintage Circle have any available units?
359 Vinings Vintage Circle doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Mableton, GA.
What amenities does 359 Vinings Vintage Circle have?
Some of 359 Vinings Vintage Circle's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 359 Vinings Vintage Circle currently offering any rent specials?
359 Vinings Vintage Circle is not currently offering any rent specials.
Is 359 Vinings Vintage Circle pet-friendly?
No, 359 Vinings Vintage Circle is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Mableton.
Does 359 Vinings Vintage Circle offer parking?
Yes, 359 Vinings Vintage Circle offers parking.
Does 359 Vinings Vintage Circle have units with washers and dryers?
Yes, 359 Vinings Vintage Circle offers units with in unit laundry.
Does 359 Vinings Vintage Circle have a pool?
No, 359 Vinings Vintage Circle does not have a pool.
Does 359 Vinings Vintage Circle have accessible units?
No, 359 Vinings Vintage Circle does not have accessible units.
Does 359 Vinings Vintage Circle have units with dishwashers?
Yes, 359 Vinings Vintage Circle has units with dishwashers.
Does 359 Vinings Vintage Circle have units with air conditioning?
No, 359 Vinings Vintage Circle does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 2 spaces/unit.
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