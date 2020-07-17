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4916 PATTON DRIVE
Last updated July 15 2020 at 7:05 PM

4916 PATTON DRIVE

4916 Patton Drive · (229) 259-9555
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.

Location

4916 Patton Drive, Lowndes County, GA 31605

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

3 Bedrooms

Unit 4916 PATTON DRIVE · Avail. now

$1,100

3 Bed · 2 Bath · 1321 sqft

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Amenities

garage
Unit Amenities
Property Amenities
parking
garage
3/2 LOCATED IN MILLER FARMS SUBDIVISION - THIS 3/2 IS LOCATED IN THE MILLER FARMS SUBDIVISION, JUST SECONDS AWAY FROM THE MAIN GATE AT MOODY AFB. HOME WAS BUILT IN 2011. KITCHEN COMES WITH ALL MAJOR APPLIANCES. LARGE BACK YARD. 2 CAR GARAGE.

MUST MEET INCOME, BACKGROUND, CREDIT CHECK AND MUST HAVE RENT REFERENCE OR RENT BUREAU FOR AUTOMATIC APPROVAL, ALL APPLICATIONS ARE NONREFUNDABLE AND MUST BE TURNED IN WITH PROOF OF INCOME AND VALID ID TO BE LOOKED AT ON A FIRST COME FIRST SERVE BASIS

(RLNE5840373)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4916 PATTON DRIVE have any available units?
4916 PATTON DRIVE has a unit available for $1,100 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
Is 4916 PATTON DRIVE currently offering any rent specials?
4916 PATTON DRIVE is not currently offering any rent specials.
Is 4916 PATTON DRIVE pet-friendly?
No, 4916 PATTON DRIVE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Lowndes County.
Does 4916 PATTON DRIVE offer parking?
Yes, 4916 PATTON DRIVE offers parking.
Does 4916 PATTON DRIVE have units with washers and dryers?
No, 4916 PATTON DRIVE does not offer units with in unit laundry.
Does 4916 PATTON DRIVE have a pool?
No, 4916 PATTON DRIVE does not have a pool.
Does 4916 PATTON DRIVE have accessible units?
No, 4916 PATTON DRIVE does not have accessible units.
Does 4916 PATTON DRIVE have units with dishwashers?
No, 4916 PATTON DRIVE does not have units with dishwashers.
Does 4916 PATTON DRIVE have units with air conditioning?
No, 4916 PATTON DRIVE does not have units with air conditioning.
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