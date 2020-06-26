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Kennesaw, GA
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1798 OAKBROOK Lane NW
Last updated August 6 2019 at 11:40 PM

1798 OAKBROOK Lane NW

1798 Oakbrook Lane Northwest · No Longer Available
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Location

1798 Oakbrook Lane Northwest, Kennesaw, GA 30152
Ridenour

Amenities

patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
garage
walk in closets
Unit Amenities
bathtub
dishwasher
fireplace
granite counters
hardwood floors
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 3 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1798 OAKBROOK Lane NW have any available units?
1798 OAKBROOK Lane NW doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Kennesaw, GA.
What amenities does 1798 OAKBROOK Lane NW have?
Some of 1798 OAKBROOK Lane NW's amenities include patio / balcony, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1798 OAKBROOK Lane NW currently offering any rent specials?
1798 OAKBROOK Lane NW is not currently offering any rent specials.
Is 1798 OAKBROOK Lane NW pet-friendly?
No, 1798 OAKBROOK Lane NW is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Kennesaw.
Does 1798 OAKBROOK Lane NW offer parking?
Yes, 1798 OAKBROOK Lane NW offers parking.
Does 1798 OAKBROOK Lane NW have units with washers and dryers?
No, 1798 OAKBROOK Lane NW does not offer units with in unit laundry.
Does 1798 OAKBROOK Lane NW have a pool?
No, 1798 OAKBROOK Lane NW does not have a pool.
Does 1798 OAKBROOK Lane NW have accessible units?
No, 1798 OAKBROOK Lane NW does not have accessible units.
Does 1798 OAKBROOK Lane NW have units with dishwashers?
Yes, 1798 OAKBROOK Lane NW has units with dishwashers.
Does 1798 OAKBROOK Lane NW have units with air conditioning?
No, 1798 OAKBROOK Lane NW does not have units with air conditioning.
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